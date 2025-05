Sognando… Ballando con le stelle, il messaggio di Bianca Guaccero al fidanzato: “Mi manchi”

Fonte: IPA Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Venerdì 30 maggio, è andata in onda l’ultima puntata di Sognando… Ballando con le stelle, lo spin off primaverile dello storico show condotto da Milly Carlucci. Una serata ricca di emozioni, importante perché eleggerà il ballerino professionista che entrerà a fare ufficialmente parte del cast della prossima edizione. Per l’occasione, alcuni dei vip più amati dell’ultima stagione sono tornati in pista e tra questi c’è stata anche Bianca Guaccero, ultima vincitrice di Ballando con le stelle, che nella trasmissione ha trovato anche l’amore.

Bianca Guaccero torna a Ballando con le stelle

Con ancora in testa l’ombra della corona da vincitrice dell’ultima edizione, Bianca Guaccero è tornata a Ballando con le stelle, nella sua versione anticipatrice Sognando… È tornata bellissima e ancora allenatissima. Professionista impeccabile, seppur per lei la gara sia ormai finita, si è dedicata anima e corpo alla nuova esibizione, allenandosi per una settimana intera con il maestro Mario – che, come gli altri concorrenti, spera di diventare uno dei nuovi coach della trasmissione di Milly Carlucci.

Per Bianca Guaccero, Ballando è lavoro ma non soltanto. La conduttrice si è sinceramente emozionata, “ho pianto guardando le prove” ha confessato in diretta. Questo ritorno, per lei, ha rappresentato un turbinio di emozioni: “Fa sempre un certo effetto tornare in un posto che ha significato così tanto. È come se avessi risentito le discussioni in sala, la fatica, il sudore”. Ballare la appassiona e con lo staff del programma ha legato molto, è stata coccolata e accolta, “trattamento Guaccero” lo chiama lei, che consiglia a tutti i colleghi di partecipare al gioco e mettersi in gioco nell’inedita versione di ballerini. Seppur non tutti siano talentuosi come lei, così brava, sottolineano i giudici, da riuscire persino a oscurare il suo maestro.

Il dolce messaggio a Giovanni Pernice

Se Bianca Guaccero è così legata a Ballando con le stelle è perché il programma, oltre a una rinascita professionale (dopo la vittoria è arrivata persino al Festival di Sanremo), le ha portato l’amore. È proprio in pista che ha conosciuto il nuovo fidanzato Giovanni Pernice, suo maestro nel corso della gara. E non poteva che essere per lui il primo pensiero della conduttrice: “Ciao Giovanni, mi manchi!” ha urlato Bianca ancora in sala prove. Perché Giovanni, al momento, si trova in Inghilterra per lavoro. Ma non dimentica la fidanzata, “ci sta guardando da Londra” ribadisce Bianca.

“Speriamo che sia fiero di me” è il commento di Guaccero finita l’esibizione. Sono le parole di una donna davvero innamorata che, dopo essersi ritrovata con il cuore spezzato, è tornata a sorridere in coppia. I due sono sempre più affiatati e innamorati (e c’è anche un tatuaggio a testimoniarlo). “Giovanni ha riportato il mio cuore a sorridere. – raccontò Bianca dopo l’inizio della loro storia – Ridiamo tanto insieme. È importante in una coppia riuscire ad essere sé stesso. E, quando trovi la persona giusta, è la cosa più facile del mondo”.

Così felici da volare verso il futuro, magari anche allargando la famiglia con un nuovo bebè. A Verissimo, Bianca Guaccero aveva infatti rivelato: “Se Dio vorrà mi piacerebbe costruire una nuova vita insieme a lui. Intendo una nuova vita a 360 gradi. È vero che ho 44 anni ma, secondo me, non bisogna mai smettere di sognare, di poter finalmente vivere ciò che la vita ci possa offrire”.