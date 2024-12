La rinascita in amore di Bianca Guaccero: a "Ballando con le Stelle" non solo ha dimostrato il suo indiscutibile talento, ma ha trovato Giovanni Pernice

Fonte: IPA Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Sì, è vero che negli ultimi tempi ci siamo lasciati influenzare dal Caso Mariotto a Ballando con le Stelle. Ed è anche vero che, al pari di quanto accaduto con Angelo Madonia, la vicenda ha un po’ oscurato i concorrenti. Ma Ballando non è mai stato legato solo alle polemiche. Ci siamo forse dimenticati che proprio qui, nel dancing show di Milly Carlucci, sono nati parecchi amori? Incluso quello tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice…

Bianca Guaccero è innamorata di Giovanni Pernice?

“Ci stiamo lavorando”. Ricordiamo quella frase sibillina per spiegare il suo rapporto oggi con Giovanni Pernice? A distanza di mesi dall’inizio di Ballando con le Stelle. Con il suo maestro, Bianca Guaccero, in effetti, avrebbe ritrovato il sorriso. Quello che aveva perso da tempo. “Quando per troppo tempo sei sola e passi anni a difenderti senza lasciarti andare con nessuno, ti difendi anche da chi, come Giovanni, non ti attacca“, ha spiegato al Settimanale F.

E ha aggiunto: “Ho dovuto riprogrammarmi per vincere certi blocchi, certe inibizioni, certi pudori e dare a lui la possibilità di entrare nel mio mondo e a me di entrare nel suo. È stato faticoso. Molto”. In effetti sono stati in “vacanza” insieme, prima a Londra, dove lavora Pernice, e poi in Puglia, nella terra natia della Guaccero. “L’ho portato nel mio mondo, è stato bene”: un incontro di mondi, il loro, come più volte hanno ripetuto.

Ma come l’ha conquistata? L’ha corteggiata sin da subito. “Giovanni è stato testardo, al posto suo chiunque si sarebbe arreso. Mi sono sentita presa per mano, eppure, ancora oggi, non è che sempre mi lasci andare”, insomma, quella pietra sul cuore che aveva messo tempo fa è stata tolta. Aveva detto, infatti: “Felicità è una parola impegnativa: ci stiamo lavorando”. In effetti, la Guaccero ha ammesso di stare lavorando proprio sulle sue fragilità. “Ho sempre voluto dimostrare di essere forte. Sorridevo anche quando, dentro, stavo morendo. Nessuno ha mai saputo che cosa mi costasse e quanto mi costi, a 43 anni, quel sorriso”.

L’avventura a Ballando con le Stelle

L’esperienza a Ballando con le Stelle è stata arricchente sotto molti punti di vista. Il dancing show condotto da Milly Carlucci è ormai agli sgoccioli: sabato 14 dicembre è prevista la seconda semifinale. Siamo a un passo dalla fine e la Guaccero, alla domanda in merito a una sua possibile vittoria (è tra le favorite), ha risposto: “Perché no? Sono scesa in pista mettendo in gioco tutta me stessa e, dopo tanto lavoro, un po’ ci spero: un riconoscimento mi gratificherebbe. Poi, naturalmente, a Ballando può succedere di tutto”.

Si è detta grata anche e soprattutto per il supporto del pubblico, che non le è mai mancato, che le ha trasmesso tantissimo calore. Una gratificazione grandissima. Ma cosa ha in programma, una volta che si saranno spente le luci dello studio? Un varietà, come ha svelato a La Volta Buona da Caterina Balivo. “Mi piacerebbe portare di nuovo in televisione il varietà. Il mondo di Fiorello o di Milleluci: Mina e la Carrà, per intenderci. Come autrice e come conduttrice: in prima persona, non da spalla”. Si sente matura per farlo, e anche noi lo pensiamo: forza, Bianca!