Fonte: IPA Bianca Guaccero

L’edizione 2024 di Ballando con le Stelle sta per arrivare alle battute finali visto che l’ultima puntata andrà in onda sabato 21 dicembre. Alle soglie della semifinale una delle favorite alla vittoria Bianca Guaccero ha preso parte a una puntata dello show televisivo La Volta Buona condotto da Caterina Balivo.

Nel corso dell’episodio dell’11 dicembre 2024 del contenitore pomeridiano di Rai Uno, infatti, la conduttrice televisiva ha risposto alle domande curiose della padrona di casa e, in seguito, la ballerina provetta è stata raggiunta anche da Giovanni Pernice, suo coach di ballo a Ballando con le Stelle e anche suo nuovo compagno nella vita reale.

Nel corso dell’intervista, oltre a parlare della sua esperienza nel dancing show e del rapporto con il suo insegnante di ballo, Bianca Guaccero ha svelato che le piacerebbe condurre un varietà.

Bianca Guaccero pronta a un varietà?

Bianca Guaccero è una delle star di Ballando con le Stelle 2024 e la conduttrice televisiva sta dimostrando di essere molto versatile nel dancing show, dove sta facendo vedere le sue doti da ballerina. Proprio queste sue variegate capacità artistiche vennero notate in passato anche da Raffaella Carrà, che decise di collegarsi in diretta in una delle sue trasmissioni televisive per complimentarsi con lei. Un momento che ha molto colpito la presentatrice tv: “Mito di una vita, è stata veramente una bella botta forte di emozione… Quelle parole sono la benzina, il motore, il turbo per continuare ad andare avanti”.

Durante la puntata Caterina Balivo ha fatto intendere che ci potrebbe essere pronto un nuovo importante progetto per Bianca Guaccero: “Adesso con Ballando con le stelle, però, dovrebbe arrivare. Bolle qualcosa in pentola?”. La conduttrice televisiva è rimasta vaga sui suoi prossimi impegni svelando, però, che sarebbe molto contenta di condurre un varietà: “Speriamo, tu porti fortuna, quindi, ascoltiamo Caterina Balivo. Devo dire la verità, mi piacerebbe veramente tanto riportare il varietà in televisione… Sarebbe veramente fantastico riuscire a dar vita a qualcosa che ha caratterizzato la televisione italiana ed è stato per noi un baluardo”.

Bianca Guaccero, il particolare rapporto con Giovanni Pernice

Bianca Guaccero, oltre a parlare della sua vita lavorativa a La Volta Buona, si è anche aperta sui sentimenti, svelando che, in passato, ha incontrato persone che hanno abbassato la sua autostima: “A volte nella vita s’incontrano persone che minano la tua autostima… Le famose certezze che uno ha… Devi recuperarla poi pian piano con il tempo e io adesso l’ho recuperata” e che Giovanni Pernice l’ha aiutata a tornare sé stessa.

Quando Caterina Balivo le ha chiesto se fosse arrivata a Ballando con le Stelle per divertirsi, “vincere o trovare l’amore?”, la conduttrice televisiva ha risposto: “Tutte e tre”.

Giovanni Pernice, che l’ha raggiunta in studio, ha svelato che, quando ha saputo che lei sarebbe stata la sua compagna di ballo, ha pensato di aver fatto Bingo e che lei, all’inizio della loro avventura, era già brava di suo: “Io non ho fatto miracoli. Io ho preso soltanto il meglio di Bianca… Ho fatto soltanto il mio lavoro, valorizzare”. Il ballerino ha spiegato a che punto è il loro rapporto: “All’inizio non ci conoscevamo, abbiamo speso tanto tempo insieme… Ancora siamo in questo procedimento di conoscerci, però siamo sulla buona strada”.

Bianca Guaccero, dal canto suo, ha voluto raccontare uno dei motivi che l’hanno spinta ad avvicinarsi a lui: “Principi molto molto solidi, anche per questo, diciamo, gli voglio bene”.