Bianca Guaccero di nuovo a Ballando con le Stelle. Dopo aver vinto la scorsa edizione, la soubrette è tornata nel dancing show di Milly Carlucci. Non proprio davanti alle telecamere, bensì dietro le quinte, per seguire più da vicino il compagno Giovanni Pernice, conosciuto proprio un anno fa nel programma di Rai 1. E dodici mesi dopo potrebbe accadere quello che i fan sognano da tempo: una romantica proposta di matrimonio in diretta televisiva.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice più innamorati che mai

Come riporta il settimanale Gente, nell’ultimo periodo “si vede sempre più spesso Bianca Guaccero aggirarsi all’Auditorium per controllare il suo Giovanni Pernice“. La coppia è molto unita e la showgirl, impegni di lavoro permettendo, non perde occasione per fare un saluto al ballerino dietro le quinte di Ballando con le Stelle.

Ma la rivista riporta un altro dettaglio molto interessante: “L’ultima volta Bianca sfoggiava uno spettacolare trilogy di fidanzamento che mostrava felice. La proposta di matrimonio accadrà nella penultima puntata come accade a Simona Ventura e Giovanni Terzi?”.

Non è la prima volta che si parla di matrimonio tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: i diretti interessati non hanno mai nascosto di sognare un futuro insieme.

“Giovanni ha riportato il mio cuore a sorridere. L’ho aspettato tanto, ma è giusto così. Sogno innanzitutto di renderlo felice. Voglio essere il sole della sua vita. E se Dio vorrà, mi piacerebbe costruire una nuova vita insieme a lui. E quando dico ‘nuova vita’ intendo a 360 gradi. È vero che ho 44 anni, ma non bisogna mai smettere di sognare”, aveva detto lei in un’intervista a Verissimo.

L’idea di un matrimonio e dei figli, insomma, c’è sempre stata. E il 2026, a due anni dal primo incontro, potrebbe essere l’anno giusto per realizzare tutto ciò.

L’incontro con il ballerino ha rappresentato una rinascita sentimentale per la conduttrice e attrice di Bitonto, che ha alle spalle un doloroso divorzio da Dario Acocella, il regista dal quale ha avuto la figlia Alice che oggi ha undici anni.

Una proposta di matrimonio sulla pista di Ballando con le Stelle sarebbe dunque una scelta più che azzeccata. Del resto è iniziato tutto lì. Resta da capire quando visto che al momento Pernice è fuori gara dopo che Francesca Fialdini è stata costretta a ritirarsi a causa di alcuni infortuni. Potrebbe avvenire nella puntata del ripescaggio, che generalmente precede la finalissima.

Un tatuaggio d’amore per Bianca Guaccero e Pernice

In attesa di aggiornamenti sul matrimonio, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno già immortalato la loro unione sulla pelle.

Per festeggiare la nascita del loro amore e la vittoria a Ballando con le Stelle, Bianca e Giovanni hanno scelto di fare un tatuaggio in comune, proprio la data del 21/12/2024, che li ha visti trionfare nella trasmissione condotta da Milly Carlucci.

“E come potremmo mai dimenticare quella data”, ha ribadito la Guaccero ai propri follower su Instagram, con tanto di foto che vede la coppietta scambiarsi un bacio appassionato, di quelli che ormai da un anno fanno sognare tutti.

