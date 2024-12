Bianca Guaccero, la romantica dedica di Giovanni Pernice dopo la finale di Ballando

Fonte: IPA Il bacio tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice a Ballando con le Stelle

L’ultima puntata di Ballando con le stelle ha visto vincere Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, ma a trionfare è stato soprattutto l’amore. La conduttrice e il suo maestro durante la loro avventura nel dancing show si sono innamorati, dimostrando una grande intesa anche fuori dalla pista da ballo. Il programma ha rappresentato una bellissima esperienza per entrambi: dopo la finale, la conduttrice ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta con delle storie su Instagram, mentre il compagno le ha dedicato parole dolcissime.

La dedica romantica di Giovanni Pernice a Bianca Guaccero

L’avventura a Ballando con le stelle ha regalato tanto a Bianca Guaccero: per la conduttrice è stata un’occasione di crescita e riscoperta di sé, ma è anche stato il luogo dove ha trovato l’amore, dopo tanti anni di solitudine. Tra un passo di salsa e uno di cha cha cha è infatti sbocciato uno splendido sentimento con il suo maestro Giovanni Pernice, dimostrando una grande complicità anche fuori dal dancing show che ha visto trionfare la coppia.

E così, dopo la finale del programma, Bianca ha voluto ringraziare il pubblico, quell'”amico straordinario e incredibile” che non ha mai smesso di sostenere lei e il suo compagno d’avventura durante tutta la durata di Ballando con le stelle. “Ragazzi, finalmente siamo riusciti a prendere i nostri cellulari in mano e volevamo ringraziarvi e dirvi che questa coppa è di tutti noi. È nostra ma è soprattutto vostra: ci avete fatto vincere un sogno“, ha detto la conduttrice nelle storie di Instagram. Anche il suo maestro è intervenuto per esprimere tutta la sua riconoscenza agli spettatori, senza dimenticare la sua compagna d’avventura: “Grazie a te, che sei un sogno!“.

Parole al miele quelle di Giovanni Pernice per Bianca, che adesso possono continuare a vivere il loro amore oltre la pista da ballo, per scoprire quanto ancora c’è di unico e speciale nel sentimento che li lega.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, l’amore sbocciato a Ballando con le stelle

L’intesa tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice è apparsa evidente sin dai primi sguardi scambiati in sala prove. La conduttrice e il ballerino si sono subito innamorati e non hanno voluto nascondere quel sentimento che stava nascendo tra loro, nonostante le riserve della presentatrice, che ha dovuto mettere da parte dopo gli anni in cui aveva rinunciato all’amore.

“Quando per troppo tempo sei sola e passi anni a difenderti senza lasciarti andare con nessuno, ti difendi anche da chi, come Giovanni, non ti attacca“, aveva spiegato non troppo tempo fa al Settimanale F. “Avevo messo una specie di pietra sul cuore, avevo difficoltà a credere anche all’amore. Quando ho incontrato Giovanni mi sono sentita subito a casa. Sono stata con lui a Londra e l’ho portato ventiquattro ore a Bitonto dai miei. Ma mi sono ripromessa di fargli conoscere la mia regione appena ci sarà tempo”, ha dichiarato in un’intervista con Monica Setta per Storie di donne al bivio week end.

Adesso, dopo aver vinto Ballando con le stelle, c’è un altro sogno da realizzare, quello di vivere l’amore con Giovanni, con il quale vuole portare avanti un impegno importante: “Ti prometto di lasciare fuori tutte le mie paure, i dubbi e le chiusure. Il regalo simbolico che metto sotto l’albero di Natale è quello di credere nelle nostre possibilità“.