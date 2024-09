Fonte: IPA Giovanni Pernice

Carismatico e pieno di talento: Giovanni Pernice è un ballerino professionista e personaggio televisivo italiano, famoso per la sua partecipazione a vari programmi di danza e, in particolare, per essere uno dei ballerini principali della versione britannica del famoso show televisivo Strictly Come Dancing (l’equivalente britannico di Ballando con le Stelle). La sua carriera, che lo ha visto emergere come uno dei talenti più brillanti del mondo della danza, è stata segnata da una grande passione per il ballo fin dalla giovanissima età.

Le origini e la formazione

Giovanni Pernice è nato il 5 settembre 1990 a Palermo, in Sicilia. Fin da piccolo, ha mostrato una forte passione per la danza. A soli 14 anni, ha deciso di trasferirsi a Bologna per concentrarsi sulla carriera di ballerino, un passo decisivo che lo ha allontanato dalla sua famiglia e dalla sua terra natale, ma che ha aperto la strada verso il successo. La sua disciplina e il suo impegno lo hanno portato a eccellere nel mondo della danza sportiva, specializzandosi nei balli latini. Nel corso degli anni, ha partecipato a numerose competizioni di ballo, sia in Italia che all’estero, ottenendo importanti riconoscimenti.

La sua formazione tecnica è stata solida e rigorosa, concentrandosi sui balli latini, che comprendono danze come la samba, il cha-cha-cha, la rumba, il paso doble e il jive. Pernice ha affinato il suo stile e la sua tecnica partecipando a gare di livello internazionale, e ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti, diventando un ballerino di livello mondiale. Ha partecipato agli Open di Pieve di Cento, Italia (2011); Ancona, Italia (2011); San Marino (2011) e Sant Cugat del Vallès, Spagna (2011). Ha ballato in coppia con Erika Attisano (2011-2014) e con Alexandra Koldan (2014-2015).

Il successo televisivo con Strictly Come Dancing

La svolta nella carriera di Giovanni Pernice è arrivata nel 2015, quando è stato selezionato per partecipare al celebre programma televisivo britannico Strictly Come Dancing, che mette in coppia ballerini professionisti con celebrità per competere in una serie di balli settimanali. Grazie al suo fascino, talento e carisma, Pernice è diventato rapidamente uno dei ballerini preferiti dal pubblico.

Nel corso degli anni, ha ballato con numerose partner celebri, tra cui attrici, presentatrici televisive e musiciste. Una delle sue collaborazioni più memorabili è stata con la cantante Faye Tozer, con la quale ha raggiunto la finale nel 2018. Anche se non ha mai vinto il trofeo durante i suoi primi anni nel programma, la sua bravura lo ha portato costantemente tra i finalisti, e ha ottenuto un grande seguito di fan grazie alla sua dedizione e alle sue performance di alto livello.

La partecipazione a Ballando con le stelle 2024

Giovanni Pernice è tornato in Italia per partecipare a Ballando con le stelle, dove danza con Bianca Guaccero, attrice e conduttrice televisiva amatissima. Su questa coppia si nutrono grandi speranza fin dalla vigilia del programma, in cui lei partecipa per la prima volta in una veste inedita ma che potrebbe regalare grandi sorprese.

Il maestro è inoltre una new entry del programma insieme a tantissimi dei suoi colleghi, che hanno preso il posto dei veterani ormai ritiratisi dall’attività agonistica. La sua partecipazione al programma di Milly Carlucci è quindi una novità totale anche sul fronte di questo professionista che deve farsi conoscere dal grande pubblico dello show.

La carriera oltre la tv

Al di fuori della televisione, Giovanni Pernice è anche un insegnante di danza e un performer molto attivo. Ha creato spettacoli di danza live, come Dance is Life, che ha portato in tournée in diversi paesi. In questi spettacoli, Pernice combina la sua abilità nei balli latini con altre forme di espressione artistica, creando performance teatrali coinvolgenti e spettacolari.

Inoltre, Pernice è molto seguito sui social media, con oltre un milione di follower, dove condivide momenti della sua vita quotidiana e della sua carriera con i fan. Grazie alla sua presenza mediatica, è diventato un personaggio pubblico di rilievo, non solo come ballerino, ma anche come icona di stile e intrattenitore.