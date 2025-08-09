Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sarebbero più innamorati che mai. Dopo tante voci che li volevano in crisi, i due hanno condiviso un video delle loro vacanze

IPA Bianca Guaccero in vacanza al mare

L’ultimo anno è stato davvero importante per Bianca Guaccero che ha vinto l’edizione 2024 di Ballando con le stelle ma ha anche trovato l’amore con Giovanni Pernice. La conduttrice televisiva e il ballerino, infatti, si sono innamorati sulle piste di danza del seguitissimo show televisivo e, da allora, fanno coppia fissa.

Nelle ultime settimane, però, si rincorrevano le voci di una possibile crisi tra i due che, adesso, hanno deciso di spazzare via ogni indiscrezione condividendo un video delle loro vacanze pugliesi in cui appaiono più innamorati e affiatati che mai.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, le vacanze

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno vinto in coppia l’ultima edizione di Ballando con le stelle, facendo appassionare il pubblico alla loro ineguagliabile complicità nella danza, dovuta forse anche al feeling che si era creato nella loro vita privata. Nelle ultime puntate del dancing show, infatti, i due hanno rivelato di aver cominciato una relazione che, malgrado le voci di crisi, è più solida che mai a diversi mesi di distanza.

Nelle ultime settimane, infatti, in molti pensavano che la coppia di danza si fosse divisa, perché non apparivano più insieme sui social, ma Bianca Guaccero aveva deciso di smentire i rumors con un dolce commento scritto sotto un post del fidanzato. Ma, adesso, i due amati ex concorrenti del dancing show hanno condiviso con i loro numerosi sostenitori un video delle loro vacanze in Puglia: “Diario Senza Filtri, Summer Edition. Piccole chicche delle mie giornate in Puglia. Ci vediamo molto presto, amici!”.

Il filmato digitale iniziava con i due sdraiati al sole abbracciati e la conduttrice indossava un costume all’uncinetto rosa chiaro con una decorazione a forma di stelle e design a triangolo. In seguito la presentatrice, in camicia da notte bianca con inserti in pizzo, mostrava la camera d’albergo condivisa con il fidanzato e svelava che si era alzata molto tardi, mentre lui si stava già allenando. Nel frame successivo era proprio Bianca Guaccero a correre sul tapis roulant.

In seguito la presentatrice e il ballerino si mostravano nuovamente in riva al mare e, dopo, in un famoso ristorante con degli amici. Non mancava una scatenata danza di coppia tra i due appassionati di ballo, a chiusura del video.

Bianca Guaccero, gli outfit estivi

Bianca Guaccero ha voluto raccontare la sua vacanza in Puglia con Giovanni Pernice con un video social. Nel filmato la conduttrice televisiva ha mostrato anche diversi outfit perfetti per l’estate. La presentatrice, infatti, oltre al bikini all’uncinetto e alla camicia da notte bianca, ha indossato anche un abito bianco per la sua serata romantica al ristorante con il ballerino. Si trattava di un modello corto a balze con scollatura a V, che accendeva l’incarnato abbronzato della conduttrice televisiva. Bianca Guaccero ha accompagnato il suo look con due grandi collane in oro.

Per la serata scatenata in discoteca con Giovanni Pernice, invece, la conduttrice televisiva ha indossato un mini dress a fiori nei toni del blu, del bianco e del verde, accompagnato da un paio di sandali marroni con mini borchie color oro.