Bianca Guaccero, aria di crisi con Giovanni Pernice: la frase sibillina

Quella dei vip nostrani sembra essere un'estate decisamente movimentata: mentre i tradimenti di Raoul Bova stanno riempiendo le pagine dei giornali, tra ricatti e indagini, ci sarebbe un'altra coppia pronta a scoppiare. Stiamo parlando di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice che, stando agli indizi diffusi dalla stessa conduttrice sui social, sarebbero in crisi.

La storia tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice è nata a Ballando con le stelle, dove tra passi di danza è sbocciato un sentimento puro e autentico. La conduttrice ha più volte raccontato di aver ritrovato la serenità al fianco di Pernice, tanto di parlare in più di un'occasione anche del desiderio di costruire una famiglia.

I riflettori sulla coppia si sono accesi quando l’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione da parte di un utente, che le ha scritto: "La Guaccero pubblica delle stories in cui pare ci sia aria di crisi con Giovanni Pernice. Stanno ancora insieme?". E in effetti alcuni post condivisi dalla conduttrice hanno sollevato dei dubbi, primo fra tutti un estratto del film Paura d’amare, con Michelle Pfeiffer e Al Pacino. In molti infatti hanno visto nel litigio acceso tra i due protagonisti un palese riferimento al momento turbolento che starebbe vivendo col suo compagno.

A scatenare la curiosità degli utenti una frase in particolare nel botta e risposta tra i due, che ha fatto immediatamente pensare a una crisi: "Io voglio un uomo che mi ami per sempre e malgrado tutto", riportata proprio dalla conduttrice tra le sue storie di Instagram.

Come se non bastasse, ad alimentare i rumors, un altro post che lascerebbe ipotizzare che Bianca Guaccero stia vivendo un momento complicato. Si tratta di un breve estratto dal film con Jim Carrey The Truman Show, dove il protagonista, rivolgendosi al pubblico dice: "E casomai non vi rivedessi buon pomeriggio, buona sera e buona notte".

Giovanni Pernice in partenza per l'Inghilterra

Mentre le storie di Bianca Guaccero fanno pensare a una crisi, Giovanni Pernice è in partenza per il Regno Unito. Dopo aver portato a termine il suo tour personale The Last Dance, ha subito ripreso a lavorare al fianco di Anton Du Beke nello spettacolo Together Again, in giro per il Paese. Un impegno che lo terrà lontano dall’Italia ancora per un po’, e inevitabilmente anche dalla compagna Bianca.

I due da qualche tempo non si mostrano insieme e gli indizi social diffusi da Guaccero hanno alimentato nelle scorse ore i sospetti di una crisi. La conduttrice, dopo le indiscrezioni che si sono presto diffuse sulla sua relazione, ha voluto chiarire la situazione, smentendo a Novella 2000 che ci sia una rottura in vista. Sarà solo un tentativo per mettere a tacere i pettegolezzi o davvero la storia procede a gonfie vele come vuole far credere?