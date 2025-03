Bianca Guaccero ha affrontato dei temi molto delicati nello studio di Verissimo. Nel corso degli ultimi anni, infatti, ha dovuto superare delle fasi a dir poco complesse. Un’intervista intensa, che l’ha portata alle lacrime.

Gli attacchi di panico di Bianca Guaccero

Bianca Guaccero sta vivendo un periodo d’oro nella sua carriera. È molto felice anche sotto l’aspetto privato. Un premio dopo la fase tremenda vissuta in adolescenza, dalla quale è venuta fuori grazie alla sua forza interiore, ha raccontato a Silvia Toffanin.

Ha sempre avuto una tendenza per lo spettacolo, fin da bambina. Giunta la fase dell’adolescenza, però, ha iniziato a chiudersi in se stessa. Attanagliata dagli attacchi di panico, che le impedivano anche di uscire di casa.

“Avevo paura di andare in giro, a scuola, per timore d’essere colta da un attacco di panico. Tutto quello che per gli altri era normale, per me era difficile. Una sfida quotidiana, da quando mi svegliavo al mattino a quando andava a letto alla sera. Sono felice d’essere quella che sono, perché ho scoperto in quella circostanza che l’essere umano è dotato del famoso istituto di sopravvivenza”.

Ha dunque trovato una grande forza dentro di sé, che le ha permesso di andare oltre. Quella situazione non poteva perdurare, del resto. Ha chiesto aiuto, ha spiegato, ma la forza necessaria è stata quella interiore: “Ho deciso di seguire la luce e le cose belle, d’essere più forte”.

Un lungo percorso, che l’ha portata poi al suo primo film che, ha spiegato, le ha salvato la vita. Le ha infatti consentito di dare forma alla sua grande emotività. Il mondo dello spettacolo le ha permesso di trovare la “magia della condivisione” e da allora si sente meno sola e strana.

La malattia del padre

Per quanto ci sia sempre stato grande amore nella sua famiglia, ha spiegato come confessare i propri sentimenti ai cari non sia sempre semplice. Un ostacolo emotivo relativo soprattutto a suo padre, che ha vissuto degli anni delicati.

“Avevo vergogna nel dirgli ‘ti amo’. Nel momento in cui si è ammalato e a lungo non sapevamo se si sarebbe ripreso o meno, ho iniziato a dirglielo in terapia intensiva. Credo che questa sia stata parte della cura”.

L’amore della famiglia

Un grande amore, quello per Giovanni Pernice, che l’ha travolta: “Ha riportato il mio cuore a sorridere”. Una relazione serena, colma di risate, che ha atteso tanto. Ne parla con gli occhi sognanti, felice del fatto d’aver trovato qualcuno con il quale potersi sentire realmente libera.

“Capisco oggi che quando trovi la persona giusta, è la cosa più facile del mondo. Prima, invece, mi sembrava la cosa più difficile”.

Un’intervista commovente, che l’ha vista poi piangere per le splendide parole di sua figlia Alice. Le ha scritto una lettera colma di parole splendide: “Mamma, insieme a papà sei la luce della mia vita. Non c’è cosa più importante di te e papà. Ti amo con un amore che non si può descrivere a parole. La nostra famiglia ha un legame che non finirebbe neanche se cascasse il mondo. Ti amo”.