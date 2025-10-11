Grave lutto per Bianca Guaccero: “Ti amerò per sempre”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

È morto Ettore Guaccero, il padre di Bianca Guaccero. Un grande dolore per l’attrice, cantante e conduttrice, che era molto legata all’uomo. Non aveva mai nascosto questo legame speciale, anzi. Lo aveva persino celebrato in una puntata di Ballando con le Stelle, lo show dove lo scorso anno ha trionfato insieme a Giovanni Pernice e che le ha permesso di ritrovare il suo posto al sole nel mondo dello spettacolo.

È morto il padre di Bianca Guaccero

Il padre di Bianca Guaccero è venuto a mancare venerdì 10 ottobre all’età di 81 anni. Dopo i funerali, che si sono tenuti sabato 11 ottobre, la soubrette ha voluto condividere sui social una breve quanto toccante dedica. “Ti amerò per sempre”, ha scritto tra le stories con un fondo nero. Da tempo l’uomo era malato.

La stessa Bianca ne aveva parlato in più occasioni, anche a Ballando con le Stelle, dove ha partecipato lo scorso anno. Durante il programma di Milly Carlucci era stata trasmessa una clip in cui Bianca aveva ripercorso il periodo difficile legato ai problemi di salute del padre, oltre che del ricovero e delle difficoltà del vederlo in ospedale.

“Una mattina sono partita da Milano – aveva raccontato la showgirl – per tornare a passare il Natale a casa, come facevo tutti gli anni; ho chiamato mia madre diverse volte, ma lei non rispondeva. Mio padre era finito in terapia intensiva e nessuno sapeva dirmi se si sarebbe mai ripreso visto che aveva avuto una complicazione cardiaca dopo un’operazione d’emergenza. Pensavo fosse finita: ho pianto per 14 ore, tutto il viaggio. Non riuscivo a respirare, perché ho pensato che non l’avrei più rivisto. È stato il viaggio più brutto della mia vita”.

L’attrice aveva poi confessato di “aver avuto il coraggio di dirgli «ti amo». C’è sempre una sorta di pudore nel dire queste cose, ma in quel momento glielo ripetevo in continuazione”.

La Guaccero aveva parlato del padre anche a Verissimo: “È bello vederlo così, dopo anni difficili”. E nel programma di Silvia Toffanin aveva ricevuto anche un video messaggio da parte dell’uomo: “Sei e sempre sarai la mia piccolina, tra noi ci sono sempre state affinità e complicità perché da piccola eri sempre tra le mie braccia quando volevi qualcosa. Eri, sei e sarai quella persona che porta in famiglia tanta allegria e tanto spontaneo amore. Sei quella figlia che ogni genitore avrebbe voluto avere”.

E poi un aneddoto che aveva fatto emozionare Bianca: “Ti ricordo quella notte quando, 14enne, vinsi Miss Teeneager. Ti stavo filmando e all’improvviso notai l’immagine della telecamera evanescente. Ma poi capii che non era la telecamera che si era guastata, ma erano le mie lacrime di gioia che avevano intasato l’obiettivo”.

Il padre di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Nonostante gli ultimi anni non siano stati così semplici, Ettore Guaccero è riuscito a conoscere ed apprezzare Giovanni Pernice, l’uomo che ha ridato il sorriso e la serenità alla sua Bianca.

All’uomo, così come alla moglie Rosa, il ballerino è piaciuto fin da subito. “Giovanni ci piace moltissimo perché rende felice Bianca”, aveva assicurato la coppia un anno fa.