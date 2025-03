Fonte: IPA Giovanni Pernice e Bianca Guaccero

Quello tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice è un amore importante ma sicuramente messo a dura prova. Dopo l’avventura a Ballando con le Stelle, dove il sentimento li ha uniti e travolti, la coppia deve ora fare i conti con la quotidianità che purtroppo non è sempre facile. Da mesi il rapporto va avanti a distanza a causa degli impegni di lavoro del ballerino nel Regno Unito e le prossime settimane saranno ancora più complesse perché molto probabilmente i due saranno costretti ad azzerare i loro contatti.

Bianca Guaccero resta sola, Giovanni Pernice verso Celebrity Big Brother

Stando a quello che si legge sui magazine inglesi, Giovanni Pernice sarebbe in lizza per partecipare alla prossima edizione di Celebrity Big Brother, praticamente il nostro Grande Fratello Vip. Il compagno di Bianca Guaccero è molto noto in Inghilterra perché è stato ballerino nella versione locale di Ballando con le Stelle. Qui è stato anche protagonista di uno spiacevole episodio: è stato accusato dall’attrice Amanda Abbington, sua allieva in Stricly come dancing, di atti di bullismo e condotta aggressiva.

Il ballerino è stato allontanato dallo show in via precauzionale ma dopo le dovute indagini interne della BBC è stato assolto dalla rete, che non ha trovato prove concrete di quanto dichiarato dall’Abbington. Dopo quell’episodio, inoltre, sono state annunciate nuove misure di sicurezza per i partecipanti della trasmissione, come la presenza di un membro del team durante le prove in sala e l’introduzione di due figure, una per tutelare i ballerini professionisti e una per le celebrità in gara.

E così ora in UK si vuole continuare a puntare su Giovanni, che potrebbe diventare uno dei concorrenti di punta del reality show. Un ruolo con il quale potrebbe farsi conoscere maggiormente dal pubblico inglese ma che, allo stesso tempo, rischierebbe di allontanarlo da Bianca Guaccero.

Com’è risaputo, partecipare ad un programma del genere significa non avere alcun tipo di contatto con l’esterno. C’è però un grande vantaggio: la trasmissione dura solo tre settimane e non mesi e mesi. Dunque si tratterebbe di una separazione momentanea, anche se le insidie di un reality show sono sempre dietro l’angolo e può succedere davvero di tutto in una casa sorvegliata dalle telecamere ventiquattro ore su ventiquattro.

I progetti televisivi e privati di Bianca Guaccero

In attesa di capire se Giovanni Pernice sarà una delle star di Celebrity Big Brother, anche Bianca Guaccero è molto corteggiata dalla nostra tv. In questi mesi l’abbiamo vista un po’ ovunque, grazie alle sue innegabili doti di showgirl, e secondo i recenti rumors sarà uno dei volti di punta pure della stagione estiva.

Molto probabilmente condurrà un nuovo format quotidiano che prenderà il posto de La volta buona di Caterina Balivo nei mesi più caldi. Un ritorno alla conduzione per Bianca, un ruolo dove ha saputo distinguersi nonostante i suoi esordi da attrice e modella.

E oltre al lavoro la 44enne sogna in grande nel suo privato: non ha infatti mai nascosto di fare progetti importanti con Giovanni Pernice, magari di allargare insieme la famiglia. La Guaccero è già mamma di Alice, avuta dall’ex marito Dario Acocella, ma sarebbe pronta ad avere anche un figlio con il ballerino.