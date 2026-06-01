Un posto al sole, le anticipazioni del 2 giugno 2026: è scontro tra Greta e Roberto

Ufficio Stampa Rai Marina e Roberto in "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 2 giugno 2026.

Nella puntata precedente

Lunedì 1 giugno, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Alberto confida a Niko che sta pensando di cercare Anna nel casale di campagna di sua madre, mentre Gianluca rischia di scoprire la relazione tra il padre e la ragazza. In procinto di partire per la Spagna, la crisi tra Raffaele e Ornella si fa sempre più aspra. Rendendosi conto che Michele sta per compiere un grosso passo falso con Ferri, Silvia farà di tutto per impedirglielo.

Anticipazione della puntata del 2 giugno 2026

Greta si dedica con sempre maggiore attenzione alla figlia e, pur di tutelarla, arriva a scontrarsi con Roberto, aumentando le tensioni anche con Marina. Cristina affronta l’interrogazione che può evitarle di perdere l’anno scolastico. Preoccupato per il padre, travolto dalla sua tormentata storia d’amore, Gianluca lo vede perdere colpi, mentre Alberto non resiste e parte alla ricerca di Anna. Dopo l’ennesima incursione di Cotugno a casa loro, Mariella e Guido decidono di mettere fine una volta per tutte alla sua presenza inopportuna.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dall’1 al 5 giugno.