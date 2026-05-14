Un posto al sole, le anticipazioni del 15 maggio 2026: Marina è preoccupata

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 15 maggio 2026.
Nella puntata precedente del 14 maggio 2026
Nella puntata di giovedì 14 maggio, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. La lite tra Raffaele e Ornella apre una frattura che si riflette anche all’esterno, spingendo Raffaele a perdere il controllo e a incrinare i rapporti con Renato. Ferri riesce a sottrarre un importante inserzionista alla radio di Mori, ma lo scontro tra i due rivela motivazioni personali ben più profonde. Cristina continua a non perdonare Greta per aver tradito Eduardo.
Grazie alla sua apparente affidabilità e all’abilità nel portare Diego dalla propria parte, Lorenza riesce a raggiungere l’obiettivo che si era prefissata.
Anticipazione della puntata del 15 maggio 2026
Le tensioni tra Cristina e la madre non si placano. Marina, sempre più preoccupata per la costante presenza di Greta nella vita sua e di Roberto, prende un’inaspettata iniziativa all’insaputa del marito. Rosa, grazie al libro regalatole da Pino, riconsidera il rapporto con Damiano sotto una nuova luce. Intanto Guido e Mariella sono sulle spine per la prima uscita tra Bice e Sergio.
Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dall’11 al 15 maggio