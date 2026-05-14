Un posto al sole, le anticipazioni del 15 maggio 2026: Marina è preoccupata

Marina è preoccupata, cresce la gelosia nei confronti di Greta, sempre più presente tra lei e il marito: trama del 15 maggio 2026 di "Un posto al sole"

Ufficio stampa Rai Marina, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 15 maggio 2026.

Nella puntata precedente del 14 maggio 2026

Nella puntata di giovedì 14 maggio, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. La lite tra Raffaele e Ornella apre una frattura che si riflette anche all’esterno, spingendo Raffaele a perdere il controllo e a incrinare i rapporti con Renato. Ferri riesce a sottrarre un importante inserzionista alla radio di Mori, ma lo scontro tra i due rivela motivazioni personali ben più profonde. Cristina continua a non perdonare Greta per aver tradito Eduardo.

Grazie alla sua apparente affidabilità e all’abilità nel portare Diego dalla propria parte, Lorenza riesce a raggiungere l’obiettivo che si era prefissata.

Anticipazione della puntata del 15 maggio 2026

Le tensioni tra Cristina e la madre non si placano. Marina, sempre più preoccupata per la costante presenza di Greta nella vita sua e di Roberto, prende un’inaspettata iniziativa all’insaputa del marito. Rosa, grazie al libro regalatole da Pino, riconsidera il rapporto con Damiano sotto una nuova luce. Intanto Guido e Mariella sono sulle spine per la prima uscita tra Bice e Sergio.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dall’11 al 15 maggio