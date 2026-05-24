Dalla strada al palco, le pagelle della sesta puntata: le lacrime di Bianca Guaccero (8), Maria De Filippi in studio (7)

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IPA Bianca Guaccero

Una finale ricca di emozioni, fra ospiti speciali, momenti straordinari ed esibizioni che lasciano il segno. Dalla Strada al Palco coglie nel segno ancora una volta, con una puntata in cui i concorrenti si sfidano per la vittoria. Per l’occasione Carlo Conti ha riunito una giuria d’eccezione. Chiamati a votare le performance live Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero, Nek ed Enrico Brignano.

Nell’ultima puntata del programma è stato annunciato un importante cambiamento nella votazione con la scelta di svelare i voti dei giudici solamente alla fine, dandogli un valore triplo.

Il grande ritorno di Nek. Voto: 7

La puntata del 23 maggio di Dalla Strada al Palco ha segnato il grande ritorno di Nek. Il cantante è infatti legatissimo alla trasmissione che è riuscita a consacrarlo come conduttore, svelando tutto il suo talento da showman. Tutto anche grazie all’intesa creata con Bianca Guaccero.

Proprio quest’ultima ha accolto in studio l’artista, fra battute e ironia. “Ha deciso di girare il mondo, fare concerti, cantare…quindi mi ha lasciata. Ora siamo ex”, ha scherzato Bianca Guaccero. Nek, come sempre, ha replicato divertito: “Adesso però ci siamo ricongiunti”, ha detto.

Bianca Guaccero la più vera, fra commozione e ironia. Voto: 8

Proprio la Guaccero nel corso di questa edizione ha dato prova di grande sensibilità e di un talento eccezionale. In giuria la conduttrice ha saputo passare dalle battute alle lacrime, emozionandosi in modo genuino di fronte alle storie dei concorrenti.

In giuria Bianca non ha trattenuto l’emozione, commuovendosi davanti alla clip di Lorenzo. Il pianista e compositore, conosciuto come Barbupiano, ha parlato del suo legame con il padre. L’uomo, che ha sempre creduto in lui e l’ha sempre sostenuto, qualche tempo fa è stato ricoverato e ha perso la possibilità di muoversi, finendo in sedia a rotelle.

Il giovane artista ha confidato di aver deciso di partecipare a Dalla Strada al Palco proprio per renderlo orgoglioso. Sul palco, Lorenzo si è esibito insieme a Pierdavide Carone, suonando Caruso, celebre canzone di Lucio Dalla. Bianca Guaccero, in lacrime, ha cercato conforto in Nek, stringendo la mano del collega con gli occhi pieni di lacrime.

“Mi avete fatto rovinare tutto il trucco”, ha scherzato Bianca, alzandosi in piedi per applaudire i due artisti al termine dell’esibizone.

Il monologo di Enrico Brignano. Voto: 6

Giudice speciale nell’ultima puntata di Dalla Strada al Palco, Enrico Brignano è stato il giudice che più di tutti ha strappato risate. Il comico si è esibito in un divertentissimo monologo. “Come è stato il tuo dalla strada al palco?”, gli ha chiesto Carlo Conti. La frase ha rappresentato uno spunto che ha consentito a Brignano di iniziare un lungo monologo in cui ha raccontato il suo primo provino fatto in Rai. Fra gaffe, momenti comici e tantissime risate, il racconto di Enrico ha fatto ridere tutti, soprattutto Mara Venier.

Maria De Filippi irrompe in studio. Voto: 7

Fra i momenti più divertenti della puntata l’ingresso in studio di Maria De Filippi. Attenzione però, non si trattava della “vera” Maria, bensì di Vincenzo De Lucia che ormai da tempo imita la conduttrice, partecipando a diversi programmi fra cui quelli condotti da Stefano De Martino.

Tutti sono rimasti sorpresi, infatti, quando il giovanissimo ventriloquo Nicolas ha annunciato la volontà di chiedere l’aiuto di Maria De Filippi per riunire il suo pupazzo, Chris, con la fidanzata. Vincenzo De Lucia è dunque entrato in studio nei panni della presentatrice, imitandola e fingendo di essere a C’è Posta per Te, poco dopo i pupazzi del concorrente si sono esibiti sulle note di Felicità di Al Bano Carrisi e Romina Power. Un momento in stile Sanremo che ha scatenato immediatamente l’ironia di Carlo Conti. “Sanremo? No, qui cantiamo meglio!”, ha scherzato.

Gli ospiti speciali dell’ultima puntata. Voto: 9

L’ultima puntata di Dalla Strada al Palco ha regalato grandissime emozioni anche grazie ai numerosi ospiti c he sono intervenuti durante la puntata. Ogni concorrente infatti ha scelto di farsi affiancare da un performer che ha portato qualcosa in più alle esibizioni live. La scelta degli ospiti è stata decisiva perché ha regalato allo show qualcosa in più, aggiungendo pepe, fra risate ed emozioni straordinarie.

Gli acrobati professionisti, Valentina Padellini e Lucio, ad esempio, si sono esibiti accompagnati dalla voce di Michele Bravi, il cantante preferito di Valentina, sulle note de Il diario degli errori. Pierdavide Carone è salito sul palco con Lorenzo, dando vita ad una performance da brividi, Januaria ha cantato Ci vorrebbe il mare con Marco Masini, mentre Radmila, cantante lirica cresciuta con genitori sordomuti, ha cantato con Vittorio Grigolo il brano Con te partirò.

Lou Bega, re del mambo, ha invece accompagnato il giovanissimo sassofonista Alfio, di soli 14 anni. E poi ancora sul palco si sono avvicendati Mario Biondi – che ha firmato il suo nuovo disco a Carlo Conti – Carly Paoli, Mowgli e Luca Gaudiano. Ospiti dello show pure Selma, Anna Chiara Amirante e la Banda dell’Esercito Italiano.

Fra le grandi sorprese Greta Zuccarello, Professoressa de L’Eredità che si è esibita insieme ad Andrea, chitarrista talentuoso che ha stregato il pubblico, ottenendo una standing ovation. Merito della sua capacità di suonare la chitarra in modo straordinario, unendo varie tecniche. Talentuosissimo, ha iniziato a suonare quando aveva solamente 4 anni e ne Dalla Strada al Palco ha rivelato anche la bravura di Greta, ballerina straordinaria.