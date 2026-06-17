Affari Tuoi, Stefano De Martino si commuove insieme a Dalila per la maxi vincita

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Stefano De Martino

È un momento incerto per Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino nella fascia preserale di Rai 1. A causa dei Mondiali di calcio, infatti, il programma deve gestire slittamenti e cancellazioni dell’ultimo minuto e una programmazione più che mai altalenante. Il conduttore, insieme a Herbert Ballerina e Martina Miliddi, è tornato in onda questa sera, mercoledì 17 giugno, con una puntata emozionante che ha come protagonista Dalila dal Molise, che gioca forte e vince altrettanto forte. E il finale è, per tutti, tra le lacrime.

Affari Tuoi, Stefano De Martino “blocca” la battuta su Gerry Scotti

La puntata di Affari Tuoi del 17 giugno ha regalato a Rai 1 uno di quei finali che fanno bene al cuore. Merito di Dalila, concorrente del Molise, arrivata in studio con il fratello Alex e con una naturalezza che ha conquistato presto Stefano De Martino. La sua partita è stata tutt’altro che lineare ma costellata di un’ironia irresistibile.

Ha raccontato qualcosa della sua vita, dei momenti difficili attraversati negli ultimi anni e di una quotidianità che non sempre è stata generosa. Tra problemi lavorativi, perdite economiche e imprevisti pesanti, la donna ha lasciato intendere quanto quella partita rappresentasse per lei molto più di una semplice serata televisiva.

Dalila però ha affrontato il gioco con un tono schietto, sorridente, quasi scaramantico. Nonostante i pacchi pesanti usciti nelle prime fasi, non ha perso il gusto della battuta e ha trovato subito una buona intesa con De Martino, che l’ha accompagnata senza forzare troppo la mano.

Il momento più divertente è arrivato quando la concorrente, parlando di fortuna, ha pronunciato la frase: “Dai Stefano, la ruota gira”. Un riferimento che ha fatto pensare subito alla Ruota della Fortuna e quindi a Gerry Scotti. Il conduttore di Affari Tuoi ha colto l’assist involontario e l’ha fermata ridendo: “La ruota gira non si può sentire”. Una piccola gag, cotta e mangiata, che ha alleggerito la tensione della gara.

La maxi vincita di Dalila

La partita, intanto, è andata avanti tra salite e discese. Dalila e Alex hanno visto sparire dal tabellone diverse cifre importanti, compreso il premio più alto da 300mila euro. La concorrente ha continuato a giocare con una determinazione tranquilla, senza lasciarsi bloccare dall’ansia.

Il Dottore ha provato più volte a interrompere la corsa con proposte interessanti. La prima importante è stata da 30mila euro, poi è arrivata anche un’offerta da 33mila euro nel momento più delicato della serata. Dalila ha ascoltato, si è confrontata con il fratello, ha misurato il rischio e alla fine ha scelto di andare avanti.

La sua scelta si è rivelata vincente. Nel momento decisivo, la concorrente ha scoperto di avere il pacco da 100mila euro. La tensione accumulata durante la partita si è trasformata in un pianto liberatorio, con Alex accanto a lei e lo studio in piedi ad applaudire.

Stefano De Martino, emozionato, ha chiuso il momento con poche parole, ma perfette per riassumere la serata: “Dalila riparte da qua”. Una frase che racchiude tutte le difficoltà raccontate dalla donna e che ha dato alla vincita un significato ancora più forte.