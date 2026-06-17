Affari Tuoi torna in tv stasera ma Thanat Pagliani è a rischio

Thanat Pagliani, volto quasi storico e amatissimo di “Affari Tuoi” annuncia l’addio alla trasmissione Rai: il motivo è logistico

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IPA Stefano De Martino

La nuova edizione di Affari Tuoi, in arrivo su Rai1 in autunno, promette grandi novità, a cominciare dallo studio. Il ruolo di Stefano De Martino non è messo in dubbio – e come potrebbe visto il successo di share, così come è confermata la presenza dell’ormai irrinunciabile spalla comica Herbert Ballerina. Il pubblico potrebbe però essere costretto a dire addio a due volti che, seppur marginali, sono ormai di casa nel game show: Pierluigi Lupo e Thanat Pagliani. Quest’ultimo, in particolare, a giudicare dall’ultimo posto pubblicato su Instagram, potrebbe essere assente già da subito.

L’addio al Teatro delle Vittorie

“Si chiudono per sempre le porte del Teatro delle Vittorie”: lo ha scritto in una storia su Instragram Thanat Pagliani, uno dei volti storici del pubblico di Affari Tuoi. Il giovane è stato per lungo tempo protagonista di divertenti siparietti comici, timida e garbata spalla del vivace conduttore Stefano De Martino. La sua avventura nella trasmissione Rai, sembra però essere giunta al termine.

Le parole di Thanat parlano al passato, raccontando di un capitolo ormai conclusosi. “Questo teatro è stata una seconda casa per me. – scrive – È un’esperienza che mi ha cambiato. Come i personaggi dei film che adoro, ho subito un arco di trasformazione”. Pagliani è arrivato ad Affari Tuoi già ai tempi di Amadeus, conquistando puntata dopo puntata l’affetto del pubblico e dei concorrenti.

“Sono entrato in questo teatro che ero timido e introverso, come mi ricordava qualche giorno fa Giancarlo (Lupo, ndr), e infatti non parlavo con nessuno dei miei colleghi del pubblico”. I lunghi anni a lanciare pronostici, scherzare e commentare il gioco, lo hanno cambiato: “Esco da questo teatro per l’ultima volta che sono un’altra persona. Ciao teatro!”.

Chi è Thanat Pagliani

Thanat Pagliani è nato a Roma il 19 dicembre 1988, da una famiglia di origini thailandesi. Sui social si descrive come un “regista in cerca di budget”. Dopo gli studi al Rossellini di Roma, Thanat ha infatti intrapreso una carriera nel mondo del cinema e della televisione, lavorando come assistente alla regia, assistente operatore, elettricista e videomaker. Nel 2022 ha vinto il Premio Condividiamo Diversità al Festival Internazionale della Cinematografia Sociale con il cortometraggio Lo schermo nero.

Ad Affari Tuoi è una sorta di analista, che osserva e commenta la partita, lanciando acute riflessioni sul suo finale. Ma è stato anche un piccolo comico in erba, lavorando per un po’ come “cameriere” addetto a portare in studio prelibatezze da ogni regione d’Italia o, ancora, come Befana in costume facendo divertire grandi e piccini.

Ultimamente, però, vuoi anche per l’arrivo di Herbert Ballerina che soddisfa ampiamente la dose di comicità necessaria al gioco Rai, il suo ruolo nel programma sembra essere sempre più marginale e De Martino non lo consulta che poco prima della conclusione della puntata, per un pronostico veloce e poco più.

Perché lui e Lupo lasciano Affari Tuoi

Assieme a Thanat Pagliani, potrebbe dire per sempre addio ad Affari Tuoi anche Pierluigi Lupo, anche lui figurante e “analista” del gioco Rai. La loro dipartita, tuttavia, non è dovuta a scarse performance, ma a questioni logistiche. Il Teatro delle Vittorie di Roma, che per anni ha fatto da cornice ad Affari Tuoi, è stato infatti messo in vendita e non sarà più sede delle trasmissioni Rai. L’obiettivo è spostarsi in una location più ampia, per rendere lo show ancora più spettacolore.

Ed è ormai certo che il nuovo studio si troverà a Milano. La scelta è stata caldeggiata dallo stesso Stefano De Martino, per stare più vicino al figlio Santiago e all’ex moglie Belen Rodriguez, che vivono entrambi nel capoluogo lombardo. Per Thanat Pagani e Pierluigi Lupo quotidiani trasferimenti tra Roma e Milano sarebbero insostenibili: l’unica soluzione sarebbe renderli parte effettiva del cast, ma tale opzione non sembra essere sul tavolo.