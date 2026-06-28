Affari Tuoi, due protagonisti dello show a rischio: le parole del Dottore

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IPA Stefano De Martino

Affari Tuoi 2026 si prepara a salutare i telespettatori per concedersi una pausa, ma già si parla della prossima stagione dove molte cose potrebbero cambiare. A partire da due protagonisti dello show che, stando alle parole del Dottore, sarebbero a rischio e potrebbero non tornare nel programma condotto da Stefano De Martino.

Affari Tuoi, Thanat e Lupo a rischio nella prossima edizione?

Ma proviamo a fare chiarezza. Di chi si tratta? Stiamo parlando di Thanat e Lupo, due personaggi che, ormai da tempo, fanno parte del cast fisso di Affari Tuoi. Erano infatti già presenti, con le loro previsioni e i pronostici, durante la conduzione di Amadeus, e sono stati confermati anche durante la guida di Stefano De Martino.

Nella prossima edizione però qualcosa potrebbe cambiare. Ad Affari Tuoi infatti ci sarebbe aria di novità, soprattutto dopo gli ultimi cambiamenti introdotti da Stefano De Martino per contrastare il successo de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

Il conduttore, con grande astuzia e talento, ha saputo rinnovare il programma, chiamando in studio prima Herbert Ballerina, divenuto ormai la sua spalla comica e quasi co-conduttore, poi Martina Miliddi, arrivata per esibirsi al centro dello studio dopo l’apertura del pacco ballerina.

Cambiamenti che potrebbero continuare anche nella prossima stagione e portare ad un cast rinnovato. L’ipotesi è che Thanat e Lupo possano non trovare più spazio nel nuovo assetto di Affari Tuoi. Una possibilità alimentata anche dalle parole del Dottore che nel corso dell’ultima puntata dello show si è lasciato andare ad una frase sibillina.

Tutto è iniziato quando Stefano De Martino si è avvicinato a Thanat e Lupo per il rito scaramantico tradizionale con lo scopo di trovare il pacco blu. Peccato che le previsioni dei due si siano rivelate entrambe fallimentari. Il pacco di Lupo infatti conteneva 20mila euro, mentre quello di Thanat era invece il pacco Ballerina.

A quel punto la concorrente ha commentato la perdita del premio da 20mila euro esclamando: “Era meglio Thanat!”. E il Dottore ha replicato in modo molto particolare. “Uno solo tra Thanat e Lupo si salverà!”, ha detto. Parole che sono state interpretate da tantissimi fan di Affari Tuoi come un’anticipazione riguardo il futuro dei due.

Le parole di Thanat su Instagram

Thanat e Lupo potrebbero non esserci nella prossima edizione di Affari Tuoi? Per ora non è dato saperlo e con molta probabilità lo scopriremo solamente a settembre quando Stefano De Martino tornerà su Rai Uno con il gioco dei pacchi.

Il dubbio però resta e il nome più pronunciato è quello di Thanat che qualche tempo fa aveva pubblicato un post in cui sembrava parlare al passato della sua esperienza ad Affari Tuoi. Una riflessione in cui Thanat parlava della sua esperienza e salutava il Teatro delle Vittorie, storica sede delle registrazioni, che dalla prossima edizione verrà sostituito.

“Si chiudono per sempre le porte del Teatro delle Vittorie – aveva scritto -. Questo teatro è stata una seconda casa per me. È un’esperienza che mi ha cambiato. Come i personaggi dei film che adoro, ho subito un arco di trasformazione. Sono entrato i questo teatro che ero timido e introverso, come mi ricordava qualche giorno fa Gianfranco, e infatti non parlavo con nessuno dei miei colleghi del pubblico. Esco da questo teatro per l’ultima volta che sono un’altra persona. Ciao Teatro!”.