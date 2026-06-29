Affari Tuoi, partita sfortunata: è record negativo. “L’avete rovinata”

Nella puntata del 29 giugno di "Affari Tuoi" Sara dalla Lombardia ha trovato sei pacchi rossi di fila, record negativo del programma

IPA Stefano De Martino

Una puntata iniziata decisamente con il piede sbagliato, quella del 29 giugno 2026 di Affari Tuoi: a giocare è stata Sara dalla Lombardia, che viene da Gradella, in provincia di Cremona, dove ha raccontato di aver vissuto un’infanzia un po’ “selvaggia”, con tanti animali ma poche persone. La partita ha rischiesto decisamente un intervento d’urgenza del “mantra” del pacco blu, dopo aver scartato troppi pacchi rossi. Una vera e propria maledizione, quella di Sara: ecco cos’è successo.

Affari Tuoi, cos’è successo nella puntata del 29 giugno 2026

Per gli affezionati di Affari Tuoi, è impossibile dimenticare il volto di Sara quando, arrivata al quarto pacco, ha trovato l’ennesimo rosso. E non uno qualsiasi. Ma procediamo per punti: in studio con lei c’è stato il fidanzato Giovanni, che viene da Firenze ed è un medico. Ma non si sono conosciuti in ospedale, come suggerito da Herbert, bensì a Lampedusa. Come sempre, Herbert Ballerina ha presentato la sua invenzione della serata: il “Materazzo”.

Come anticipato, la partita si è svolta sotto il segno della sfortuna, considerando che nel primo pacco scartato c’erano ben 200mila euro. Sfumata subito la possibilità di vincere l’auto, anche il secondo pacco, scelto dal fidanzato Giovanni, era rosso. E non è andata meglio nemmeno con il terzo pacco, sempre rosso: via anche 300mila euro.

Poi sono caduti i 100mila euro, i 10mila e anche il sesto pacco è stato rosso: 75mila euro. I primi sei tiri sono stati tutti rossi: record per il programma. Nemmeno il “mantrista” Thanat è riuscito nell’impresa di trovare un pacco blu. “L’avete rovinata”, il commento perentorio di Herbert dopo il mantra del pacco blu. Sara però non si è mai persa d’animo: “A me fa piacere questo sorriso”, ha detto Stefano De Martino osservando la sua reazione di fronte alla distesa di rossi.

Quanto ha vinto

Quando il Dottore, alla prima telefonata, ha proposto il cambio, Sara ha accettato subito… e per fortuna, visto che aveva scelto il pacco Ballerina. A quel punto è stato il turno di Martina Miliddi e della sua esibizione, splendida come sempre. Per compensare, dopo la sfilza di rossi sono stati trovati diversi pacchi blu, tanto da tornare a una situazione più equilibrata.

Dopo il netto svantaggio iniziale, a sei pacchi dalla fine sono rimasti quelli da 0, 1, 100 euro per i blu; 20mila, 50mila euro e il Pacco Nero. Nessuna offerta fino a questo punto, e il Dottore ha permesso a Sara di giocare a carte, ma ha sempre trovato il cambio. “Io non credo tanto nella sorte, ma credo nelle parti anatomiche di quello là. Osa“, il consiglio di De Martino, con un riferimento al portafortuna di Herbert: a volte basta “sfiorarlo” per svoltare davvero la partita.

Sara ha poi accettato il cambio; nel pacco 17 che aveva scelto prima c’era solo un euro. La prima offerta è arrivata verso la fine del gioco, dal valore di 10mila euro. Ma Sara è andata avanti e, purtroppo, anche il pacco da 50mila euro è stato spacchettato. Rifiutata l’ultima offerta di 22mila euro del Dottore, il notaio ha dato una piccola anticipazione sul Pacco Nero: è un rosso. Nel 7 scelto da Sara, alla fine, c’erano 100 euro: il Pacco Nero conteneva 10mila euro.