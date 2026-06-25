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IPA

Alice Campello e Alvaro Morata sono nuovamente fianco a fianco. Com’è ormai noto, stanno provando a ricucire lo strappo subito dal loro matrimonio. Un processo che passa anche attraverso del meritato relax trascorso l’uno al fianco dell’altra.

Dopo settimane delicate e voci di rottura, l’imprenditrice e influencer 31enne e il calciatore spagnolo 33enne si sono goduti una vacanza all’insegna del relax e dell’amore. Hanno scelto la Campania, tra Costiera Amalfitana, Capri e Napoli.

A raccontare questi momenti di felicità sono soprattutto le immagini condivise sui social, dove Alice ha pubblicato scatti romantici e panorami mozzafiato. Un modo per mostrare ai fan che la tempesta è ormai alle spalle. La storia tra loro è tornata a risplendere.

Il ritorno di fiamma

Non è un mistero che la coppia abbia attraversato una fase complicata. Nelle settimane precedenti i due avevano vissuto separati a Milano, alimentando le indiscrezioni su una possibile rottura definitiva. Poi il riavvicinamento e la prima apparizione pubblica ufficiale insieme, a Madrid.

La vacanza in Italia è la conferma più dolce di questo ritorno di fiamma. Genitori di quattro figli, Alice Campello e Morata sembrano aver ritrovato l’intesa di sempre, mostrandosi sereni e complici lontano dai riflettori.

La meta scelta non è casuale. Il Sud Italia, con i suoi paesaggi e la sua atmosfera, fa da cornice perfetta a questa fuga romantica. Tra Positano, Capri e Napoli, i due hanno alternato momenti di mare, passeggiate e relax, immortalati nelle storie e nei post di lei.

Il nuovo look di Morata

A catturare l’attenzione dei fan è stato inoltre un dettaglio estetico. Morata si è presentato infatti con un inedito look biondo platino. Un tono molto simile a quello della moglie. Un cambiamento netto rispetto al suo aspetto abituale.

Un segnale giocoso e di sintonia con Alice, come interpretato da molti fan. Il “nuovo” Alvaro, biondissimo e sorridente, è così diventato in poche ore uno degli argomenti più commentati sui social da una certa cerchia di appassionati.

Tra i momenti più genuini della vacanza c’è la tappa gastronomica a Napoli. La coppia è stata avvistata in una pizzeria della zona di Calata Capodichino, dove ha ordinato piatti della tradizione partenopea. Il titolare del locale li ha descritti come sereni e disponibili, pronti a chiacchierare con lo staff e a concedere qualche foto.

Un’immagine semplice e spontanea, lontana dai red carpet, che racconta forse meglio di tante parole la voglia dei due di ripartire dalle cose autentiche.