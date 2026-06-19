Alice Campello e Morata, primo red carpet dopo la riconciliazione. Ma l’ex di lui rovina tutto

Alice Campello e Alvaro Morata di nuovo insieme sul red carpet ma l'incontro con l'ex fidanzata del calciatore crea imbarazzo e disagio

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Getty Images Alice Campello e Morata

A pochi giorni dall’annuncio della loro riconciliazione, Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati sotto i riflettori. La coppia ha scelto l’evento New Era, organizzato da El Corte Inglés a Madrid, per una delle prime apparizioni pubbliche dopo il ritorno di fiamma. Attirando inevitabilmente l’interesse di fotografi, giornalisti e fan.

Ma a rendere la serata ancora più scoppiettante è stata una coincidenza inattesa: tra gli invitati c’era anche Maria Pombo, l’ex fidanzata del calciatore. Un incontro che ha riportato sotto i riflettori una storia d’amore chiusa da oltre dieci anni e che ha regalato ai presenti uno dei momenti più commentati dell’evento.

Alice Campello, Alvaro Morata rivede l’ex fidanzata

La serata madrilena dedicata al lancio della nuova campagna del gruppo spagnolo ha richiamato numerosi volti noti del mondo dello spettacolo, dei social e della televisione. Tra questi anche Alice Campello e Alvaro Morata ma anche Maria Pombo, una delle influencer più seguite della Spagna, arrivata all’evento insieme al marito Pablo Castellano.

Dopo aver posato per i fotografi e mentre stava rispondendo alle domande dei giornalisti presenti, Maria si è accorta dell’arrivo di Morata e Alice, tornati insieme dopo alcuni mesi di distanza. Una presenza che, a quanto pare, non si aspettava. Le immagini diffuse dai media spagnoli mostrano la content creator sorpresa, con lo sguardo immediatamente rivolto verso l’ingresso e una risata nervosa che non è passata inosservata.

Getty Images

Per alcuni secondi l’intervista si è praticamente fermata. La Pombo avrebbe chiesto ai cronisti se fossero a conoscenza della presenza della coppia, mentre il marito è rimasto in disparte senza prestare particolare attenzione alla scena.

Quando Morata e la Campello sono passati a pochi metri da loro, non ci sono stati saluti né scambi di battute. Lo sportivo e la moglie hanno proseguito il loro percorso senza fermarsi, evitando l’imbarazzante faccia a faccia.

Terminato il passaggio dei due, l’intervista è ripresa normalmente, anche se l’episodio aveva ormai catturato l’attenzione dei presenti e dei social network, dove il video è diventato rapidamente virale.

La storia d’amore tra Morata e Maria Pombo

Alvaro Morata e Maria Pombo si sono amati tra il 2013 e il 2015, in un periodo in cui il calciatore stava costruendo la propria carriera internazionale e l’influencer non aveva ancora raggiunto la popolarità che l’avrebbe resa uno dei volti più influenti del web spagnolo.

Per molto tempo Maria ha preferito non parlare pubblicamente di quella storia. Solo nel 2022, durante un’intervista televisiva, ha raccontato alcuni dettagli della rottura, definendo Morata il suo “primo amore” e spiegando come la distanza e i continui contrasti avessero progressivamente logorato il rapporto.

Successivamente ha conosciuto l’imprenditore Pablo Castellano, dal quale ha avuto i tre figli Martin, Vega e Mariana. Morata ha invece sposato Alice Campello nel 2017 e dalla veneziana ha avuto quattro figli: Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella. Una storia appassionante la loro, dove non sono mancati momenti complicati.

Lo scorso inverno la coppia era pronta al divorzio salvo poi fare un clamoroso dietrofront. “È la donna della mia vita”, ha confidato lui agli amici più cari. Un amore intenso, importante, per il quale i diretti interessati hanno deciso di lottare fino alla fine.