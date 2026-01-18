Alice Campello e Alvaro Morata non sono più una coppia. Le ultime mosse del calciatore dimostrano che ha preso definitivamente le distanze dalla madre dei suoi figli

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Alice Campello

In attesa di comunicati ufficiali o annunci social, la fine del matrimonio tra Alice Campello e Alvaro Morata si sta raccontando da sola, attraverso piccoli gesti e immagini che parlano più di mille parole. Dopo aver tolto le fedi e scelto di non mostrarsi più insieme, ora arriva la conferma che appare più evidente che mai: il calciatore ha lasciato la casa di famiglia per trasferirsi in una nuova abitazione, a pochi metri da quella che condivideva con la moglie e i loro quattro figli, in una delle zone più esclusive di Milano.

Alice Campello e Morata separati, non vivono più insieme

A un anno dalla riconciliazione che aveva fatto sognare i più romantici, Alice Campello e Alvaro Morata non sono più una coppia. L’ultimo gesto dell’attaccante dimostra che non vive più insieme all’influencer e imprenditrice. La rivista Hola! ha pubblicato le foto della lontananza tra gli ex coniugi.

Nelle immagini diffuse dalla stampa, scattate intorno alle 15 del 9 gennaio, giorno del compleanno della figlia Bella, l’attaccante arriva davanti alla casa che un tempo condivideva con la moglie.

Suona il citofono – una mossa decisamente insolita da fare a casa propria – e attende fuori. Un gesto misurato, che suggerisce una distanza ormai assestata.

Pochi minuti dopo, uno dei gemelli dell’ormai ex coppia, esce sul portico. Padre e figlio si allontanano insieme, direzione la nuova abitazione di Morata, a pochi passi di distanza. Più tardi, il calciatore fa ritorno a casa di Alice, per la festa della bambina. Ancora una volta suona il campanello ed entra.

A quanto pare Morata e Alice hanno presenziato entrambi al party in maniera cordiale, dimostrando che, nonostante la distanza emotiva, c’è un chiaro sforzo per preservare la stabilità emotiva dei loro figli. Dopo il pomeriggio di festa, Morata ha salutato ed è tornato nella sua nuova dimora.

IPA

Perché Alice Campello e Morata si sono lasciati

Da settimane si mormora della separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata. Molteplici gli indizi che parlano di una rottura ormai evidente.

Poco tempo fa i due hanno modificato i propri profili social: lui ha rimosso ogni riferimento al suo ruolo di “marito di Alice”, mentre lei ha smesso di usare il cognome Morata. Poi non ha più indossato la fede e non ha condiviso nuove foto insieme allo sportivo, nemmeno in occasione delle festività natalizie.

Un cambio di rotta che non è passato di certo inosservato dato che per anni sono state tra le coppie più social dello showbiz italiano e spagnolo.

Si è parlato anche di una terza persona, una donna vicina a Morata ma Alice Campello ha smentito tutto. Ha negato il coinvolgimento di Elena Sigiru ma non la fine del suo matrimonio. E certi silenzi valgono più di mille parole.

IPA

I motivi dell’addio sono ancora tutti da chiarire ma chi li conosce bene parla di differenze di personalità e visione della vita come origine di una frattura progressiva, accumulata nel tempo, pur senza cancellare del tutto l’affetto reciproco. Una storia di amore e distanza, che ora si racconta più con gesti e silenzi che con parole.