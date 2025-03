Fonte: IPA Alice Campello

Dopo un periodo di separazione, Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati insieme, e oggi sono più felici che mai. L’imprenditrice e influencer ha spiegato i motivi che li hanno spinti alla rottura, seppur momentanea, ammettendo una certa immaturità da parte di entrambi. Questa crisi, unita alla lontananza, ha però migliorato la situazione e spinto entrambi a riprovarci. Perché, come ribadito da Alice, quando c’è il vero amore vale la pena lottare fino alla fine.

Perché Alice Campello e Morata si erano lasciati

Alice Campello ha rilasciato un’intervista alla rivista spagnola Hola e ha parlato apertamente dei cinque mesi in cui è stata separata da Alvaro Morata. Un evento che ha stravolto la sua vita e che “mi ha aiutato a maturare e credo che abbia fatto lo stesso anche con Alvaro, e soprattutto ci ha aiutato a valorizzarci ancora di più a vicenda. Credo che nel dolore scopri parti di te stesso che non sapevi di avere e trovi una forza che non sapevi di avere”.

“È stato il periodo più difficile della mia vita, ma anche quello che mi ha insegnato di più. E niente, sono così felice che possiamo divertirci di nuovo insieme, e soprattutto in questo modo. Quando ci si separa, ci si dimentica di quella persona. E questa mancanza, alla fine, ti fa apprezzare molto ciò che hai”.

“È normale attraversare un periodo difficile, perché non siamo perfetti, non siamo macchine che sono felici e stanno bene ogni giorno. Ciò che ci è successo è stata una questione di stare bene con noi stessi”, ha spiegato Alice. I problemi post partum di lei, che ha rischiato di morire dopo la nascita della quartogenita Bella, e la depressione di lui li hanno allontanati.

“Quando ho partorito ho passato momenti davvero brutti: sono stata malata per molti mesi e non mi ero ancora ripresa né fisicamente né mentalmente”, ha ammesso l’influencer, proseguendo nel racconto: “Anche Alvaro stava male per altri motivi personali e nessuno dei due sapeva come uscirne. Quando uno dei due sta bene e l’altro sta male in una relazione, quello che sta bene può aiutarti a superarla, ma se entrambi stanno male, è molto difficile”.

La riconciliazione (con prezioso anello) di Alice e Morata

Dopo questa breve ma intensa separazione Alice Campello ha imparato tanto e con saggezza ha affermato: “Non esiste una relazione perfetta, ma esiste il vero amore, e quando c’è il vero amore, ci si impegna fino alla fine. Ci sono momenti in cui, come è successo a noi, vedi tutto nero, perché forse non stai bene con te stesso. Ma poi, quando la rabbia scompare, quando il dolore che provi verso te stesso se ne va e vedi di nuovo le cose con chiarezza, ti rendi conto che l’amore può superare tutto. Oggi siamo di nuovo felici”.

Per Alice e Morata la chiave per superare la distanza e le incomprensioni è stata concentrarsi su loro stessi e prendersi una pausa di riflessione: “Prendermi cura di me e lavorare su me stessa mi ha aiutato molto a maturare, e credo che abbia fatto lo stesso anche con Alvaro. Ci ha aiutato a valorizzarci ancora di più a vicenda. È stato il periodo più difficile della mia vita, ma anche quello che mi ha insegnato di più. Quando ci si separa, ci si dimentica di quella persona? E questa mancanza, alla fine, ti fa apprezzare molto ciò che hai”.

“Più che un anello in sé, è un ricominciare, creare qualcosa di nuovo insieme. Ero emozionata di avere qualcosa che mi ricordasse questa nuova fase della nostra vita”, ha fatto sapere Alice a proposito del prezioso anello ricevuto da Morata per il suo compleanno. E ha rimarcato: “Tutto nella vita ha uno scopo, quello di migliorare, di appianare le piccole divergenze”.

La nuova vita di Alice Campello e Morata in Turchia

Per amore, ancora una volta, Alice Campello ha seguito Alvaro Morata in giro per l’Europa. Dopo la breve permanenza a Milano, la coppia è volata a Istanbul, dove l’attaccante è stato ingaggiato dal Galatasaray, la stessa squadra in cui gioca Mauro Icardi.

Alice ha rivelato di aver trovato una casa completamente attrezzata che si adatta perfettamente sia alle sue esigenze che a quelle della famiglia numerosa che ha creato con il marito: “La casa è perfetta perché è in centro, possiamo fare passeggiate con i bambini, andiamo a fare colazione con loro la mattina, li portiamo a scuola. Ho organizzato tutto abbastanza bene in modo che i bambini frequentino una scuola lì vicino”.

La casa dei sogni della Campello è però a Madrid: i lavori sono finiti da poco e qui tutta la famiglia si trasferirà dopo la fine della carriera calcistica di Alvaro. Anche se nata e cresciuta in Italia, a Venezia, Alice si trova molto bene in Spagna e qui ha avviato una fortunata carriera da imprenditrice nel settore beauty.