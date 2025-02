Alice Campello, il fatturato a sei zeri della sua azienda: “Guadagna più di Morata”

Fonte: IPA Alice Campello, quanto guadagna

Alvaro Morata atterra al Galatasaray tra cori e applausi, ma il vero spettacolo non è lui. È Alice Campello. L’attaccante spagnolo pensava di conquistare Istanbul con i suoi gol, ma è sua moglie a monopolizzare l’attenzione. I media turchi non parlano d’altro: chi è questa italiana che guadagna più di un bomber di livello internazionale? Freschi di ritorno di fiamma, i due vogliono tornare a quello che erano fino a qualche mese fa: una famiglia Mulino Bianco, ma ricca.

Business, bellezza e milioni: il trionfo di Alice Campello

Alice Campello noi la conosciamo bene e la ammiriamo. Ci sta immotivatamente simpatica, col suo profilo perfetto, i suoi bellissimi lineamenti, il suo portamento low profile ma mai fuori posto. La vediamo quasi come una di noi.

Ha costruito un impero beauty in meno tempo di Rihanna, e lo ha fatto a modo suo: il suo marchio di cosmetici, nato nel 2024, ha generato immediatamente un fatturato da capogiro, superando di gran lunga il cachet del marito. Mentre Alvaro Morata si riposa in panchina per un infortunio alla schiena che potrebbe tenerlo fuori fino a fine stagione, Alice incassa, sfila, firma contratti e si fa corteggiare dai brand per un post Instagram.

L’ex attaccante di Milan e Juve era stato accolto da una folla in delirio, destinato a diventare il nuovo re della Super Lig, ma la sua ascesa si è fermata sul più bello. Arrivato per sostituire l’infortunato Icardi (che non sta passando un bel momento visti i colpi di denunce con Wanda Nara) e formare un tridente esplosivo con Osimhen e Mertens, è stato costretto ai box. Poco male, perché la Campello ha già preso il comando della scena.

Dalla copertina di Forbes ai social milionari

La sua ascesa è da manuale. Forbes Women l’ha messa in copertina, immortalando il volto della nuova regina dell’imprenditoria beauty. Oltre ai numeri da capogiro della sua azienda, ci sono quelli dei social: 3,7 milioni di follower su Instagram, una platea che pende dalle sue labbra e che verosimilmente compra anche i suoi prodotti.

E per amplificare il tutto, ha stretto collaborazioni con modelle di caratura internazionale come l’angelo di Victoria Secret Romee Strijd, il cui pubblico digitale supera gli 8 milioni di utenti. La sua non è solo una storia di successo fine a sé stesso, è ovviamente un modello di business costruito su marketing e carisma.

In Turchia il dibattito è acceso: chi guadagna di più?

Ma quanto incassa davvero Alice Campello? In Turchia non si parla d’altro. I numeri di Masqmai sono sotto i riflettori: 8,8 milioni di euro in un anno. Molto più dell’ingaggio di Morata.

La stampa turca non ha perso tempo a fare i conti in tasca alla coppia, scatenando una tempesta di commenti sui social. Come al solito, c’è chi la difende, chi la invidia, chi si chiede se sia giusto paragonare il fatturato di un’azienda agli stipendi di un calciatore. Dettagli irrilevanti: Alice Campello è ormai la donna più discussa di Istanbul, e non sembra intenzionata a cedere il trono neanche al marito.