Fonte: IPA Alice Campello e Alvaro Morata

Sembrava impossibile che un amore così bello potesse finire, ma Alice Campello e Alvaro Morata avevano deciso di mettere fine al loro matrimonio. Fino al giorno in cui hanno capito di non poter fare a meno l’uno dell’altra, scattando insieme la prima foto ufficiale che li vede tornare a essere una famiglia unita. L’amore per i quattro figli che hanno insieme non era bastato a tenere solida l’unione della coppia, ma il tempo trascorso separati è servito per capire che forse era il caso di darsi una seconda possibilità.

Alvaro Morata e Alice Campello sono tornati insieme

A confermare il ritorno di fiamma, che era già trapelato tramite un’indiscrezione di Rosica qualche ora fa, è stata la foto che hanno condiviso in due per confermare di aver riunito la famiglia. Nell’immagine comparsa su Instagram appaiono più innamorati che mai, decisi a dare una nuova chance a quest’amore che aveva fatto sognare. Del 2017 il romantico matrimonio in Laguna, terra di cui è originaria Alice Campello, mentre l’ultima dei quattro figli – Bella – è nata a gennaio 2023 dopo un parto complicatissimo nel quale ha rischiato di perdere la vita.

“Sono stato 18 ore in ospedale. All’inizio non capivo cosa stesse succedendo, perché stava andando tutto bene fino a un momento prima, era tutto perfetto, e poi Alice è stata male“, aveva dichiarato Alvaro Morata a Verissimo, parlando proprio della nascita della piccola Bella che entrambi avevano desiderato moltissimo. Fortunatamente, tutto è andato per il meglio e oggi è una splendida bambina di due anni appena compiuti.

“Sentivo i dottori che parlavano di togliere degli organi ad Alice. Ho provato a insistere perché ciò non avvenisse, lei è così giovane. Ma mi hanno risposto: Ora l’importante è che i vostri figli abbiano una mamma“, aveva concluso il calciatore del Milan, che in quei giorni aveva davvero temuto il peggio per lei e per la sua famiglia in cui erano già arrivati i gemelli Leonardo e Alessandro – nel 2018 – ed Edoardo nel 2020.

La separazione alla fine del 2024

La notizia del divorzio era arrivata come un fulmine a ciel sereno per tutti coloro che con gli anni avevano imparato ad amarli. La loro famiglia è sempre apparsa perfetta e lontanissima dalla crisi che invece hanno riferito al momento della separazione. Alice Campello aveva anche svelato di aver sofferto di depressione post partum al termine di ogni gravidanza e di non aver mai ascoltato a fondo quello che le stava suggerendo il suo corpo.

Al momento della separazione, avvenuta ad agosto 2024, avevano però smentito categoricamente che ci fossero state delle infedeltà da parte di entrambi e di aver preso questa decisione di comune accordo. Il ritorno di fiamma era però nell’aria, dato che non avevano ancora provveduto a preparare le carte per il divorzio, e lei era volata a Milano con i bambini dopo che suo marito era stato ingaggiato dal Milan. In più di un’occasione avevano ribadito di non voler tornare insieme ma, ora, la realtà parla di un’evidenza diversa. Vogliono riprovarci e dare una seconda possibilità al loro amore e alla bellissima famiglia che hanno formato insieme.