Fonte: IPA Alice Campello e Alvaro Morata

Alice Campello e Alvaro Morata hanno fatto sognare tutti i loro sostenitori con una storia d’amore da favola, culminata nel matrimonio officiato nella Laguna di Venezia nel 2017 e con la nascita dei loro quattro figli: Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella. La coppia, però, nel 2024 ha vissuto una profonda crisi che li ha portati alla decisione di separarsi, annunciata sui loro canali social ufficiali nel mese di agosto.

I due, però, malgrado le insistenti voci di tradimento, hanno continuato a rispettarsi e difendersi. Alice Campello ha anche deciso di trasferirsi a Milano, seguendo l’ex marito che adesso milita nelle fila del Milan. La scelta dell’influencer sembrava dettata dalla volontà di favorire gli incontri tra i suoi figli e il padre ma, invece, secondo le ultime indiscrezioni, i due avrebbero deciso di riprovarci e di tornare insieme.

Alice Campello e Alvaro Morata, l’indiscrezione

Alice Campello e Alvaro Morata hanno sorpreso tutti i loro followers il 12 agosto 2024 con dei comunicati social che hanno spiazzato tutti. Il calciatore, per primo, ha svelato di essere pronto a separarsi da sua moglie: “Dopo un periodo di riflessione, Alice e io abbiamo deciso di separare i nostri cammini. Una relazione meravigliosa e di rispetto reciproco dove ci siamo amati e aiutati tantissimo. Sono stati anni meravigliosi e il frutto di questi sono i nostri quattro figli, che, senza dubbio, sono la cosa migliore che abbiamo fatto”.

Nello stesso giorno, anche l’influencer ha dato la triste notizia a tutti i suoi ammiratori: “Io e Alvaro abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile che abbiamo preso nella nostra vita”. Quello che sembrava un punto definitivo nella loro storia d’amore, però, potrebbe essersi tramutato, adesso, in una semplice battuta d’arresto visto che, secondo le ultime indiscrezioni, Alice Campello e Alvaro Morata sarebbero ritornati insieme.

A dare la bella notizia ai tanti sostenitori della coppia è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che sul suo canale Instagram ufficiale ha scritto: “Vi assicuro che Alvaro Morata e Alice Campello sono tornati ufficialmente insieme, quindi presto li rivedremo paparazzati. Sono arrivato fino in Spagna per vederci chiaro. Vivono di nuovo insieme e sono più innamorati che mai”.

Negli ultimi mesi tante volte si è ipotizzata una loro riappacificazione, ma stavolta la notizia potrebbe essere stata confermata dalla stessa influencer con una mossa social.

Alice Campello, il gesto social

Alice Campello ha salutato il 2025 con un lungo post in cui salutava un anno complicato, il 2024, in cui ha deciso di separarsi dal marito, affermando di essere sicura che il destino avesse in serbo per lei una terza possibilità. L’influencer sembrava aver cambiato del tutto pagina, dopo la fine del suo matrimonio con Alvaro Morata, e aveva ripreso a frequentare i suoi amici milanesi, come Chiara Ferragni e Diletta Leotta.

Nella giornata del 26 gennaio 2025, invece, Alice Campello ha deciso di recarsi allo stadio, dove stava giocando l’ex marito, in compagnia della figlia Bella e di un’amica. Una scelta che sembra in linea con l’indiscrezione che adesso sta facendo il giro del web e che la vuole di nuovo in coppia al calciatore del Milan.

La stessa influencer avrebbe messo un like al post dell’esperto di gossip che lanciava il clamoroso rumor sulla sua vita sentimentale, confermando, forse implicitamente, questa notizia.