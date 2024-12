Il post Instagram di fine anno di Alice Campello in cui ha salutato il 2024, anno della separazione da Alvaro Morata, e ha svelato gli auspici per il 2025

Il 2024 sta per terminare lasciando dietro di sé 366 giorni pieni di emozioni e avvenimenti. L’anno che si sta chiudendo è stato molto importante per Alice Campello e Alvaro Morata che, nel mese di agosto, hanno deciso di chiudere il loro matrimonio. Un annuncio che è arrivato come un fulmine a ciel sereno, toccando molto gli ammiratori della coppia. Il calciatore e l’influencer sembravano essere più affiatati e uniti che mai.

A poche ore dall’inizio di un nuovo anno Alice Campello ha deciso di condividere un lungo post in cui ha salutato il 2024 e svelato cosa si augura per il 2025.

Alice Campello, il post di fine anno

Alice Campello ha cominciato una nuova vita a Milano, dopo la fine della sua lunga relazione con Alvaro Morata. Anche se diverse volte i due sono stati fotografati nuovamente insieme, l’influencer ha dichiarato che non vede la possibilità, almeno per adesso, di un ritorno di fiamma con il calciatore.

La coppia Campello-Morata quindi è una di quelle che si sono rotte nel corso del 2024 e, prima della fine dell’anno, l’imprenditrice digitale ha raccontato il suo periodo particolare con un lungo post. L’ex moglie del calciatore ha definito il 2024 come uno degli anni più difficili della sua vita: “Quest’anno è un po’ diverso, non posso fare un bilancio senza ricordare tutto ciò che mi ha portato ad oggi . Quest’anno è stato senza dubbio uno dei più difficili della mia vita ma allo stesso tempo è stato quello che mi ha insegnato di più: sulla vita, sulle amicizie, sull’amore e sul lavoro”.

Alice Campello ha raccontato il suo nuovo trasloco da Madrid a Milano, svelando di averlo fatto solo per i suoi figli: “Dopo 6 traslochi dai miei 21 anni ai miei 29, 4 figli che hanno cambiato le mie priorità e reso una persona molto più vulnerabile, dopo l’ultimo parto dove la vita mi ha dato una seconda possibilità e ho sperimentato cosa significasse la paura di perdere tutto e poter lasciare soli per sempre i miei figli e tutte le persone che mi amano…do un valore diverso a tutto. Con dolore e incertezza quest’anno ho fatto un altro trasloco ma questa volta, per amore dei miei figli ed è stata un’ennesima prova per me“.

L’influencer ha spiegato che sente di aver perso un po’ di equilibrio personale dopo le quattro gravidanze e gli anni intensi con Alvaro Morata: “Durante questi anni meravigliosi, in cui posso solo ringraziare la vita per quello che ho e ho avuto, mi sono accorta che probabilmente l’essere mamma di quattro bambini piccoli, avere solo 29 anni e cambiare continuamente paese, mi ha fatto perdere tante volte il mio equilibrio, la stabilità di tante amicizie, dei luoghi e anche un po’ di me stessa”.

Alice Campello, gli auspici per il 2025

Alice Campello ha deciso di pubblicare un post sul suo canale Instagram ufficiale per raccontare a tutti i suoi ammiratori il suo stato d’animo alla vigilia di un nuovo anno. L’influencer ha svelato cosa si augura per il periodo temporale che verrà: “Ciò che mi auguro per il 2025 è semplicemente di aver imparato dagli anni precedenti. Voglio mettermi di più nei panni degli altri e non limitarmi a pensare che il mio pensiero sia l’unico corretto, voglio imparare a non giudicare mai perché non sappiamo cosa sta vivendo ciascuno di noi o contro cosa sta lottando, l’apparenza inganna molto e lo vivo ogni giorno sulla mia pelle“.

L’imprenditrice ha svelato che intende sospendere il giudizio su persone ed eventi che non la riguardano direttamente e che ha capito, nel 2024, che è importante allontanare da sé chi non se lo merita: “Ho capito che la vita è preziosa …chi ci dimostra qualcosa merita di farne parte e chi no, non è necessario averlo vicino”.

Alice Campello ha chiuso il post affermando di essere convinta che stia iniziando la sua terza possibilità: “Vi auguro tanto amore, che è il motore di tutto e ovviamente tanta salute. Ed ora arriva la mia terza possibilità, userò tutto quello che ho imparato e non smetterò mai di ringraziare la vita per avermi insegnato e dato tanto, non sprecherò nessuno dei suoi insegnamenti. E speriamo che il 2025 sia migliore del 2024″.