Fonte: IPA Alice Campello e Alvaro Morata

“Nuovi inizi”. Una parte di noi non ha ancora “digerito” la rottura tra Alice Campello e Alvaro Morata, arrivata come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. “Si parla di un ritorno”, ha commentato Deianira Marzano su Instagram. E, in effetti, molti fan dell’ex coppia sono convinti che si starebbero muovendo verso la riconciliazione. La crisi è rientrata? Cosa sappiamo.

Alice Campello, il trasferimento a Milano

“Milano, 27.09.2024, nuovi inizi”, con queste parole Alice Campello ha annunciato il suo ritorno in Italia insieme ai figli (Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella) avuti con il calciatore spagnolo Alvaro Morata. Su Instagram, ha condiviso uno scatto a bordo di un aereo privato. Destinazione Milano e quei “nuovi inizi” di cui ha parlato, aggiungendo l’emoji di un cuore. I fan hanno subito pensato a un ritorno di fiamma con Morata (che gioca nel Milan), ma la decisione potrebbe essere stata dettata dalla volontà di essere più vicina alla famiglia (la Campello è originaria del Veneto).

I follower sperano – naturalmente – in un ricongiungmento, ed è difficile non capirli: comunque andrà, Alice Campello e Alvaro Morata rimarranno tra le coppie più belle del mondo dello sport. Per il momento, non si parla nemmeno di divorzio per l’ex coppia, come ha spiegato la stessa Campello al magazine spagnolo Vanitatis.

“Non c’è nulla sul tavolo, non abbiamo ancora concordato nulla, non abbiamo fretta e ho altre priorità in questo momento, come dove vivrò con i miei figli”. E aveva già anticipato la volontà di trasferirsi a Milano vicino ad Alvaro, nonostante la rottura: “Al momento io e i miei figli viviamo a Madrid, non è vero che ci siamo trasferiti nel mio Paese, anche se probabilmente lo farò presto, a Milano, vicino ad Alvaro”. Secondo il settimanale Hola, in ogni caso, una riconciliazione non sarebbe fattibile, perché ambedue mettono al primo posto la serenità e la tranquillità dei figli. Il trasferimento a Milano, dunque, permetterebbe sia ad Alice quanto ad Alvaro di crescere i quattro figli senza dover prendere l’aereo ogni volta per incontrarsi.

Perché è finita tra Alice Campello e Alvaro Morata

Il 12 agosto, a sorpresa, Alvaro Morata e Alice Campello hanno annunciato la separazione sui social. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, che ha scosso i tanti fan dell’ex coppia: alla ricerca dei presunti motivi, molti hanno avanzato l’ipotesi di tradimento, subito condannata da Morata e dalla Campello stessa. Non ci sono mai state terze persone nel loro rapporto. “Io e Alvaro abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile che abbiamo preso nella nostra vita”.

L’ex coppia ha spiegato di non aver mai finto l’amore, anzi. Semplicemente “arriva un momento in cui si accumulano tanti piccoli litigi stupidi e mal gestiti, che le cose a poco a poco si rompono ed esplodono”. E ancora: “Non mi stancherò mai di ripetere e giurare su tutto quello che ho che non esiste nessuna mancanza di rispetto né nessuna terza persona”, anche il giornalista Gabriele Parpiglia ha bollato tutte le news legate al presunto tradimento come “fake”.