“Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo in crisi”: i presunti indizi

Alvaro Morata e Alice Campello starebbero attraversando una crisi: "Entrambi stanno lottando per la famiglia e i loro figli"

IPA Alice Campello e Alvaro Morata

Si torna a parlare di “crisi” per una delle coppie più belle dello sport e dello spettacolo in Italia e in Spagna: Alvaro Morata e Alice Campello starebbero attraversando un periodo complesso, di nuovo. Naturalmente è importante sottolineare che non c’è alcuna ufficialità in merito: sono voci di corridoio, indiscrezioni, indizi sui social e voci dalla Spagna. Ma il silenzio, si sa, alimenta qualsiasi fuoco più di ogni altra cosa.

Alvaro Morata e Alice Campello sarebbero di nuovo in crisi

Non poco tempo fa, Alice Campello ha parlato apertamente della crisi attraversata insieme ad Alvaro Morata: una crisi affrontata, risolta. Ora, però, stando alle parole del giornalista spagnolo Javier de Hoyos Martínez, la coppia starebbe attraversando nuovamente un periodo difficile. “Posso confermarlo. Stanno attraversando una crisi. Si amano tantissimo, non ci sono terze persone. Non ci sono stati tradimenti, si amano. Ma all’interno di questa situazione di ritorno e riconciliazione, stanno attraversando un dosso, una crisi. Non vuol dire che la loro relazione sia arrivata alla fine. Entrambi stanno lottando per la famiglia e i loro figli”.

Oltre alle parole del giornalista spagnolo, anche i social si sono “scatenati” in merito, andando a caccia di indizi o chiedendo informazioni agli esperti di gossip. Come Alessandro Rosica, che ha scritto: “Purtroppo sono in crisi. Supereranno anche questa: sono favolosi”. Più dettagliata un’indiscrezione arrivata a Deianira Marzano, da un insider di Como: “Lui qui in giro si dice che non stia bene. Non per il calcio, ma per cose esterne. Non so se con lei o ancora la depressione personale”. Convinta del superamento della crisi anche la Marzano: “Sono certa che la supereranno, il loro amore è forte”.

Il momento difficile tra Alice Campello e Alvaro Morata

Nell’estate del 2024, la separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata è stata tra gli argomenti principali sui quotidiani e i rotocalchi rosa: una coppia meravigliosa che improvvisamente si lasciava? Fin da subito è stata smentita la presenza di terze persone, come è avvenuto in questo caso. Anzi, pur nella lontananza, Alice e Alvaro si sono sempre difesi l’uno con l’altro, per proteggere quanto di più prezioso al mondo: la famiglia che hanno creato, i quattro figli.

La Campello si è raccontata a novembre 2025 nel podcast Entre el cielo y las nubes di Laura Escanes, parlando del periodo complesso affrontato con Alvaro e svelando una verità taciuta fino a quel momento. “Alcune persone sono rimaste sorprese dal fatto che siamo passati da un bacio degno di un film agli Europei alla rottura un mese dopo. Ma quello che abbiamo pubblicato non era una bugia. Il nostro amore è il più grande che ci sia, è solo che, in quel periodo, eravamo entrambi sotto farmaci. Quindi, quando prendi dei farmaci, a volte non li gestisci bene e hanno una serie di effetti. Insomma, nessuno dei due stava bene”. Oggi la coppia starebbe affrontando il mare in tempesta, ma manca la conferma o smentita dei diretti interessati. Di una cosa molti sembrano certi: ce la faranno anche questa volta.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!