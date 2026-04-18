Alice Campello fuori dalla società di Morata, è separazione anche sul lavoro

Tra Alice Campello e Alvaro Morata si rompe pure l’alleanza finanziaria: lei esce dalla società del calciatore, il divorzio è ormai definitivo

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IPA Alice Campello

Non è solo una separazione sentimentale: tra Alice Campello e Alvaro Morata si chiude anche il capitolo degli affari. Dopo la rottura definitiva della coppia, arriva infatti un segnale ancora più forte: l’influencer è uscita dalla principale società patrimoniale del calciatore, segnando una distanza che ormai va ben oltre la vita privata.

Alice Campello lontana dalla società di Alvaro Morata

Secondo quanto riportato da Vanitatis, Alice Campello non figura più come co-amministratrice di Tamora 2011 SL, la principale società patrimoniale di Alvaro Morata in Spagna.

Un passaggio che viene letto come il segnale più evidente della separazione anche sul fronte professionale. L’uscita dell’italiana dal consiglio di amministrazione sarebbe avvenuta il 15 aprile, dopo essere entrata ufficialmente nella gestione della società nel 2023, prendendo il posto del padre di Morata.

Tamora 2011 SL rappresenta da anni il cuore degli investimenti dell’attaccante e costituisce il principale veicolo imprenditoriale costruito dal giocatore del Como fin dagli inizi della sua carriera. Una struttura solida, ampia e particolarmente diversificata, che oggi conferma il peso economico del patrimonio di Morata.

I numeri parlano chiaro: alla fine del 2024, la società ha registrato un patrimonio complessivo di 13,9 milioni di euro, un patrimonio netto di 10,7 milioni e utili pari a 2,59 milioni di euro. Un portafoglio che la rende una delle realtà private più rilevanti legate ad un calciatore spagnolo.

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Il patrimonio di Morata: immobili, investimenti e società milionarie

Gran parte delle attività di Morata ruota attorno al settore immobiliare e alle partecipazioni societarie. Circa quattro milioni di euro risultano investiti in beni immobili, mentre oltre 6,7 milioni sono distribuiti in partecipazioni in altre aziende e più di 1,5 milioni in strumenti finanziari a lungo termine.

Tra le proprietà figurano un loft e un posto auto a Sanchinarro, diversi locali commerciali tra Madrid ed El Escorial, oltre a immobili di grande valore come quello di via María de Molina, che sfiora i 2,9 milioni di euro, e quello di El Escorial, valutato oltre 827 mila euro.

Nel 2024, secondo il bilancio societario, i ricavi finanziari hanno raggiunto circa 2,7 milioni di euro, confermando come Morata abbia costruito un vero ecosistema imprenditoriale capace di andare ben oltre il calcio.

Tamora 2011 SL detiene infatti partecipazioni in diverse società come Nine Water, The Jungle Golfers, Wynot Brand, Tamora Housing, Ramboot Gaming, Tomael Mando e Firesquad 17 Capital.

Tra i progetti più rappresentativi degli ultimi anni c’era anche Morata Campello Real Estate SL, fondata nell’autunno del 2025 insieme ad Alice Campello per investire nel mercato immobiliare spagnolo, proprio durante una fase di riavvicinamento della coppia.

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Alice Campello e Morata, dalla riconciliazione alla rottura definitiva

Fino a metà aprile, Alice Campello risultava ancora amministratrice solidale di Tamora 2011 SL, segnale di una sintonia che sembrava essere tornata non solo sul piano sentimentale, ma anche su quello professionale.

L’imprenditrice italiana, però, ha da tempo costruito una propria indipendenza economica attraverso Alice Campello Holding SL, che nel 2024 ha registrato attività per oltre 687 mila euro, un patrimonio netto di quasi 387 mila euro e utili annuali superiori ai 39 mila euro.

I suoi ricavi nello stesso periodo hanno superato gli 800 mila euro, con investimenti finanziari e partecipazioni nel proprio gruppo. A rafforzare il suo profilo imprenditoriale è stato soprattutto il successo del brand cosmetico Masqmai, capace di generare quasi cinque milioni di euro di vendite in Spagna nel 2024.

Nello stesso anno, Alice ha inoltre ceduto gran parte del suo marchio di moda Akala Studio a un gruppo di investitori, con l’obiettivo di favorirne l’espansione.

Dopo il romantico matrimonio celebrato a Venezia nel 2017, Morata e la Campello hanno costruito – tra Spagna e Italia – una famiglia numerosa e un’immagine pubblica solida, diventando una delle coppie più seguite del panorama internazionale.

Ora, con l’uscita di Alice dalla gestione di Tamora 2011 SL, sembra chiudersi definitivamente un capitolo che non riguarda soltanto l’amore ma anche un lungo percorso condiviso negli affari.