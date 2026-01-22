Dopo quasi dieci anni di matrimonio, quattro figli insieme e una breve separazione, sarebbe arrivata la rottura definitiva tra Alice Campello e Alvaro Morata

Getty Images Alice Campello

La minestra riscaldata non è mai buona. O almeno così dice il proverbio. E nel caso di Alice Campello e Alvaro Morata sembra più vero che mai. Da mesi ormai i due sono lontani, con il calciatore che si è addirittura trasferito in un’altra casa. E ora, stando a quello che si dice in Spagna, dove la coppia è molto amata così come in Italia, sarebbero state avviate le pratiche del divorzio. Perché pare che non ci sia proprio più alcuna possibilità di ritorno.

Alice Campello e Alvaro Morata divorziano

A fornire nuovi dettagli sulla rottura tra Alice Campello e Alvaro Morata è stato il giornalista Pedro Jota nel podcast spagnolo En todas las salsas. “Hanno avviato le pratiche del divorzio”, ha assicurato.

“Stanno aspettando di comunicarlo in un momento in cui entrambi saranno sicuri e tutto sarà definito”, ha spiegato, aggiungendo che la coppia avrebbe imparato dagli errori del passato

Entrambi si sono pentiti di aver annunciato troppo in fretta la rottura nel 2024 e pertanto questa volta Alice e Morata vorrebbero gestire la situazione con maggiore cautela, attraverso un comunicato ufficiale. Che dovrebbe arrivare la prossima settimana e in maniera congiunta.

Sempre secondo quanto raccontato da Jota, il peso emotivo della separazione non sarebbe distribuito in maniera uguale:

“Alice è quella che sta soffrendo di più. Alvaro non si è comportato male, ma sembrava avere le idee più chiare sul fatto che questa fosse la fine della loro relazione”

E ha poi evidenziato un dettaglio piuttosto chiaro: “A differenza della volta precedente, sembra che non ci sia ritorno“. Parole che chiudono quasi ogni spiraglio di riconciliazione.

IPA

In questo periodo di grande sofferenza, Alice Campello starebbe trovando grande sostegno nella sua famiglia e nelle sue quattro migliori amiche.

Ovvero: Isabel Peña, creatrice del marchio di gioielli Sibela Estudio; Vanja Pantic, medico estetico; l’influencer Lucia Fabiani; e Alexandra Nielsen, direttrice di Masqmai, il brand di cosmetici naturali di Alice.

A tutte loro ha dedicato sui social la canzone Eso que tú me das di Jarabe De Palo, accompagnata da parole di grande affetto: “Persone che riempiono la mia vita”.

Perché Alice Campello e Morata si sono lasciati

Ormai dallo scorso dicembre si mormora della separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata. I due hanno modificato i propri profili social: lui ha rimosso ogni riferimento al suo ruolo di “marito di Alice”, mentre lei ha smesso di usare il cognome Morata. Poi non ha più indossato la fede e non ha condiviso nuove foto insieme allo sportivo, nemmeno in occasione delle festività natalizie.

Un cambio di rotta che non è passato di certo inosservato dato che per anni sono state tra le coppie più social dello showbiz italiano e spagnolo.

Si è parlato anche di una terza persona, una donna vicina a Morata ma Alice Campello ha smentito tutto. Ha negato il coinvolgimento di Elena Sigiru ma non la fine del suo matrimonio. E certi silenzi valgono più di mille parole.

IPA

La rivista Hola! ha recentemente fotografato l’attaccante in un’altra abitazione: Morata si sarebbe trasferito in una nuova abitazione situata a pochi metri dalla villa che condivideva con Campello e i loro quattro figli: i gemelli Alessandro e Leonardo, nati nel 2018, Edoardo (2020), e la più piccola, Bella, arrivata nel 2023.

Le due case si trovano in una delle zone più esclusive di Milano, una scelta che sembra dettata dalla volontà di restare vicino ai bambini pur vivendo ormai separati.

I motivi dell’addio sono ancora tutti da chiarire ma chi li conosce bene parla di differenze di personalità e visione della vita come origine di una frattura progressiva, accumulata nel tempo, pur senza cancellare del tutto l’affetto reciproco.