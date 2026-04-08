Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo insieme. Ma c’è un perché

Alvaro Morata e Alice Campello sono stati avvistati di nuovo insieme, ma l'incontro al parco ha un perché.

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IPA Alvaro Morata e Alice Campello

Dopo i gossip, i veleni e la rottura, Alvaro Morata e Alice Campello sono apparsi nuovamente insieme. Non si tratta però di un ritorno di fiamma, ma di un incontro per il bene dei figli. Gli ex infatti avrebbero deciso di riavvicinarsi e creare un rapporto sereno per garantire il benessere dei loro figli.

Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo insieme

Come raccontato da Diez Minutos, Alvaro Morata e Alice Campello si sarebbero incontrati in un parco di CityLife, quartiere di Milano, insieme ai quattro figli. La prima ad arrivare sarebbe stata Alice insieme ai figli: Leonardo e Alessandro, gemelli di 7 anni, Edoardo, che ha 5 anni, e Bella che ha solamente 3 anni.

Poco dopo è arrivato Alvaro Morata che si è dedicato ai bambini, giocando a pallone con loro, fra momenti di leggerezza e risate. Rimasta a poca distanza, Alice Campello è apparsa serena, concentrata sul telefono. In seguito i due ex si sono separati: l’influencer è andata via da sola, mentre il calciatore è tornato a casa con i quattro figli.

“Il linguaggio del corpo indica una distanza e il dialogo è ai minimi termini – si legge -. Morata è rientrato a casa con i figli, portando in braccio la piccola Bella, mentre Alice è tornata da sola alla sua abitazione”.

L’addio doloroso fra Alice Campello e Alvaro Morata

Sposi nel 2017, Alvaro Morata e Alice Campello si erano separati già una prima volta nel 2024. Un anno dopo quell’addio erano tornati insieme, promettendosi amore eterno. In quell’occasione Alice aveva spiegato: “Eravamo entrambi sotto farmaci e tutti quei farmaci, se non li gestisci bene, hanno anche effetti negativi. Non stavamo bene innanzitutto con noi stessi, avevamo un’impulsività, un’aggressività che non riuscivamo a gestire”.

L’influencer aveva spiegato di aver sofferto di depressione post-partum dopo la nascita di Bella, mentre Alvaro Morata, a causa di problemi di lavoro, aveva iniziato a fare i conti con terribili attacchi di panico. Con coraggio i due erano riusciti a ricostruire la relazione che però, appena un anno dopo era nuovamente arrivatga al capolinea, con tanto di pettegolezzi riguardanti presunti tradimenti del calciatore ai danni della moglie.

“Non c’è nessuna amica speciale, nulla di simile – ha chiarito di recente Morata -. Non è vero che Alice sta soffrendo più di me, stiamo soffrendo entrambi. Stiamo soffrendo perché ci amiamo, ma non ci capiamo”. Parole confermate, in parte, anche da Alice Campello, raggiunta dai giornalisti in un ristorante di Madrid: “Non voglio parlarne – ha raccontato -. Sono molto tranquilla ed è questo quello che conta”.

Un rapporto “tranquillo e sereno”, che Alice ha confermato anche in occasione della festa del papà, dedicando uno scatto, con tanto di auguri, all’ex marito. “Tanti auguri al papà dei miei piccolini che è un super papà”, le sue parole, capaci di riaccendere una speranza. Ma per ora, almeno secondo quanto svelato da persone vicine a entrambi, il rapporto sarebbe solamente pacifico per il bene dei figli. Il calciatore e l’influencer sarebbero decisi a difendere i loro piccoli, concentrandosi solo su questo obiettivo.