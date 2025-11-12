Alice Campello, la verità mai detta sulla separazione con Morata: “Eravamo sotto farmaci”

"Il nostro amore è il più grande che ci sia, solo che eravamo entrambi sotto farmaci quando ci siamo lasciati", ha rivelato Alice Campello su Alvaro Morata

IPA Alice Campello

Una separazione breve ma intensa. E soprattutto chiacchieratissima. Nell’estate 2024 Alice Campello e Alvaro Morata hanno sconvolto un po’ tutti con la loro rottura improvvisa. Un fulmine a ciel sereno. Tante le voci e indiscrezioni in merito, messe a tacere poi quando l’imprenditrice e influencer e il calciatore hanno deciso di tornare insieme. E ora viene a galla un retroscena mai svelato fino ad oggi: i due si trovavano sotto effetto di farmaci quando hanno deciso di separare le loro strade.

Alice Campello e Morata, la separazione sotto effetto dei farmaci

Alice Campello ha raccontato nel podcast spagnolo di Laura Escanes, Entre el cielo y las nubes, qual è stato il vero motivo della sua inaspettata separazione con Alvaro Morata.

“Alcune persone sono rimaste sorprese dal fatto che siamo passati da un bacio degno di un film agli Europei alla rottura un mese dopo. Ma quello che abbiamo pubblicato non era una bugia. Il nostro amore è il più grande che ci sia, è solo che, in quel periodo, eravamo entrambi sotto farmaci”, ha ammesso.

Per poi aggiungere: “Quindi, quando prendi dei farmaci, a volte non li gestisci bene e hanno una serie di effetti. Insomma, nessuno dei due stava bene”.

All’epoca Alice era alle prese con una forte depressione post-partum che ha inciso profondamente sul suo equilibrio emotivo. Il marito stava invece facendo i conti con la depressione e le incertezze della sua carriera calcistica.

“Non stavamo bene, personalmente, con noi stessi, e avevamo un’impulsività anomala. Lo dico perché mi rattrista molto che la gente pensi che il nostro amore non sia stato reale. Mi fa male che la gente possa aver pensato qualcosa di Alvaro che non è vero perché ha dedicato tutta la sua vita a rendermi felice”, ha rivelato la Campello.

Le sue parole hanno umanizzato una storia che, fino ad ora, molti hanno osservato attraverso il perfetto filtro di Instagram. Dopo anni passati a ritrarsi come una coppia ideale – viaggi, figli, festeggiamenti e amore sconfinato – l’influencer ha scelto di esporre la sua vulnerabilità, smontando l’idea di un amore perfetto. Grande sì, ma reale e dunque imperfetto.

Alice Campello e Morata, l’amore oggi

Oggi Alice Campello e Alvaro Morata hanno ritrovato una serenità personale e soprattutto di coppia. Sei mesi dopo l’annuncio della rottura sono tornati insieme e hanno ricomposto la loro famiglia. Hanno quattro figli: Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella. Dalla scorsa estate sono tornati a vivere in Italia, dopo l’ingaggio dell’attaccante al Como.

In occasione del recente compleanno dello spagnolo, Alice ha voluto condividere pubblicamente una toccante dedica al marito: “Tanti auguri cuore con le gambe. La cosa che ti deve dare più orgoglio al mondo è essere la persona meravigliosa che sei. Sei un esempio per i tuoi figli e per me: di non arrendersi mai, di lottare, di avere valori e coraggio in ogni momento”, ha scritto.

E poi: “Sarai sempre la mia casa. Grazie per essere come sei con noi. Ti amiamo e ti ammiriamo infinitamente”.

