Alice Campello a Verissimo sulla separazione da Alvaro Morata: “Il nostro errore più grande”

Anche le coppie più solide possono attraversare momenti difficili, salvo poi ritrovare la retta via. Ne sono la prova lampante Alvaro Morata ed Alice Campello, che dopo la separazione annunciata lo scorso anno, si sono riscoperti più innamorati che mai. Un incidente di percorso che, fortuntamente, non ha lasciato segni nel matrimonio del calciatore e dell’imprenditrice veneta, come raccontato da quest’ultima a Verissimo.

Alice Campello, il racconto della separazione a Verissimo

La separazione, i difficili momenti dopo il parto e la tanto attesa rinconciliazione: ospite nel salotto di Verissimo di Silvia Toffanin, Alice Campello si è raccontata a 360 gradi, parlando per la prima volta anche del periodo che lei e suo marito Alvaro Morata hanno trascorso lontani. “Devo dire che tra me e lui non c’è mai stata una crisi. La separazione è stata il risultato di tanti fattori, non siamo stati maturi. Siamo stati molto impulsivi, è stato l’errore più grande della nostra vita. Abbiamo gestito male la situazione, ma fa parte della vita. Si sbaglia, ma questa esperienza ci ha fatto imparare molto” ha spiegato l’influencer.

Da quella pausa, tuttavia, la coppia è emersa ancora più forte: “Oggi tra di noi è ancora più bello perché abbiamo imparato a non dare nulla per scontato. Gestiamo meglio le liti, in modo più maturo. Ci siamo riscoperti, capiti, e sappiamo prendere il lato positivo delle cose” ha ribadito Alice. Il riavvicinamento, quindi, è stato un processo naturale: “Io non riesco a vedere la mia vita senza di lui. Abbiamo sempre avuto bisogno di raccontarci, di parlarci. Per questo ci siamo riavvicinati. Abbiamo saputo riconquistarci. Ci siamo resi conto di quanto siamo indispensabili l’uno per l’altra” ha detto la Campello.

Alice Campello, le parole sulla depressione

Oggi i due, vivono in Turchia, dove Alvaro si è trasferito per lavoro: “Abbiamo cambiato 4 città e fatto 11 traslochi. Ma io sono abituata, so che è il suo lavoro. Quando ci siamo sposati lo sapevo. Istanbul è una bella città, stiamo bene. Anche le persone sono molto accoglienti” ha confidato a Silvia Toffanin la Campello, che non ha tuttavia nascosto i momenti difficili vissuti con suo marito. Su tutti, la dura battaglia con la depressione, con la quale entrambi, in modo diverso, hanno fatto i conti: “L’amore tra me e lui non è mai mancato, ma con il tipo di vita che abbiamo io e Alvaro è facile soffrire di depressione. Dopo l’ultima gravidanza e l’ultimo parto sono quasi morta e questo mi ha cambiata, non stavo bene da tanto tempo e neanche me ne rendevo conto. Vedevo tutto nero, anche se non era così. Ho lavorato tanto su me stessa, sulle sofferenze che avevo, e ora riesco a dare la parte migliore di me. Lo stesso vale per Alvaro”.

Conquiste importanti che, spiega infine Alice, non possono essere compromesse neppure dalla gelosia: “Prima tendevo a controllare tutto, ma le voci di una sua ipotetica altra donna mi hanno fatto male relativamente, perché sapevo che non erano vere. D’altronde se ci fosse stato qualcosa sarebbe saltato fuori”.