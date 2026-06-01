Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati insieme: “Stanno provando a darsi un’altra possibilità”

Dopo il divorzio rimandato più volte e poi ufficializzato, Alice Campello e Alvaro Morata avrebbero deciso di tornare insieme. L'indizio al concerto di Bad Bunny

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IPA Alvaro Morata e Alice Campello

Chi ha sempre creduto nelle favole moderne oggi può tirare un sospiro di sollievo. Una delle storie d’amore più seguite, paparazzate e, ammettiamolo, amate del mondo dello spettacolo e del calcio sta scrivendo un nuovo, inatteso capitolo. Dopo mesi di dolorosa distanza e un annuncio di separazione che aveva lasciato tutti a bocca aperta all’inizio dell’anno, Álvaro Morata e Alice Campello hanno deciso di voltare pagina. O meglio, di riprendere in mano il libro della loro vita insieme per provare a scriverne il seguito.

Le voci di un possibile riavvicinamento, ora comparse su Chi, rincorrevano i fan già da qualche settimana, alimentate da quel “gioco di indizi” tipico dell’era digitale: un like di troppo, un avvistamento sfocato, dettagli social che non sono sfuggiti agli occhi più attenti. Ma la conferma definitiva, quella che trasforma il gossip in realtà, è arrivata direttamente dalla Spagna e ha il sapore di una notte di musica e confidenze.

Alice Campello e Alvaro Morata, il concerto della svolta a Madrid

Il palcoscenico del ritorno di fiamma è stato il Riyadh Air Metropolitano di Madrid, infiammato dalle note del cantante portoricano Bad Bunny. È qui che i due sono stati intercettati, vicini e complici, a godersi la serata lontano dai riflettori istituzionali, ma inevitabilmente esposti agli sguardi dei fan.

A comporre i pezzi del puzzle ci ha pensato il giornalista spagnolo Javi Hoyos, diventato il punto di riferimento di questa ricostruzione. Hoyos ha rivelato di aver contattato direttamente l’attaccante, il quale non ha nascosto la situazione attuale. Tra i due c’è un legame profondo troppo grande per essere spezzato definitivamente, tanto che lo stesso calciatore avrebbe confessato che Alice resta la donna della sua vita, oltre che la madre dei suoi quattro figli.

Una riconciliazione che dice molto delle crisi di coppia contemporanee: non sempre la fine di un matrimonio è dettata da tradimenti o fratture insanabili. A volte, come nel loro caso, sono l’usura della quotidianità, le pressioni esterne e i ritmi frenetici a imporre uno stop. Quando i motivi non sono distruttivi, il tempo e la distanza possono diventare ottimi consiglieri per un nuovo tentativo.

Le parole di Alice e l’affetto dei fan

A suggellare il momento è intervenuta la stessa Alice Campello. L’influencer e imprenditrice italiana ha inviato un messaggio pubblico a Hoyos, ringraziandolo per l’educazione e il rispetto con cui ha trattato una vicenda così intima. Un gesto elegante che, di fatto, ha blindato la ritrovata serenità, estendendo la gratitudine anche alle migliaia di follower che non hanno mai smesso di fare il tifo per la coppia. “Grazie anche per tutti i messaggi di supporto e affetto delle persone che sono felici per noi”, ha scritto Alice, accompagnando le parole con un cuore rosso.

Oggi Alice e Álvaro Morata scelgono di riprovarci, dimostrando che l’amore, a volte, richiede il coraggio di fare un passo indietro per poterne fare due avanti insieme. La strada per ricostruire la fiducia e la stabilità familiare non è mai semplice, specialmente sotto l’occhio vigile dei media, ma la volontà di riprovarci è il primo, vero passo verso un nuovo inizio.