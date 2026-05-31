Ester Exposito, chi è l’attrice con Chiara Ferragni ne “La Casita” di Bad Bunny (e cosa c’entra Mbappé)

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Getty Images Ester Exposito al concerto di Bad Bunny

Tra musica, ospiti Vip e oltre 60mila spettatori, il concerto di Bad Bunny a Madrid ha regalato uno dei momenti più virali dell’anno. Protagonista inattesa della serata è stata Ester Exposito, immortalata mentre ballava con il cantante tra sguardi complici e occhiate intense.

Le immagini, diventate virali nel giro di poche ore, hanno spinto alcuni utenti a ipotizzare un possibile flirt tra l’attrice spagnola e il portoricano. Un’ipotesi che, però, non trova riscontri nella realtà.

Tra i presenti allo show c’era infatti anche Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid e da qualche mese compagno di Ester, che ha seguito il concerto dagli spazi riservati agli ospiti Vip.

Il video virale di Ester Exposito e Bad Bunny

La prima delle dieci date madrilene di Bad Bunny ha segnato il ritorno dell’artista sui palchi europei dopo anni di assenza. Un appuntamento attesissimo che ha richiamato non solo migliaia di fan, ma anche numerose celebrità internazionali.

Proprio nell’esclusiva area denominata La Casita, uno spazio ispirato alle tradizionali abitazioni portoricane e presente in ogni concerto di Bad Bunny, Ester Exposito è diventata una delle protagoniste della serata.

L’attrice si è lasciata andare a balli e momenti di divertimento insieme al cantante, regalando ai presenti alcune scene che sono state immediatamente rilanciate sui social network.

Il filmato ha rapidamente conquistato TikTok, Instagram e X, alimentando curiosità e commenti. Ma la presenza di Mbappé tra il pubblico ha contribuito a spegnere sul nascere qualsiasi interpretazione sentimentale, confermando che si è trattato semplicemente di uno dei momenti più iconici dello show.

A rendere ancora più esclusiva la serata è stata la lunga lista di ospiti illustri presenti nel privé dell’evento. Tra i volti più fotografati figurava anche Chiara Ferragni, arrivata a Madrid per assistere al concerto e immortalata insieme ad altre celebrità internazionali. Con lei il nuovo fidanzato, il manager di origini colombiane Jose Hernandez.

Nel parterre Vip erano inoltre presenti Ana de Armas, la presidente di Inditex Marta Ortega e numerosi protagonisti del cinema e della televisione spagnola. Tra questi Jaime Lorente, Álvaro Morte, Martiño Rivas e altri volti molto noti al pubblico iberico.

IPA

Chi è Ester Exposito

Divenuta famosa a livello internazionale nel 2018 grazie al ruolo di Carla Roson nella serie Netflix Élite, Ester Exposito è oggi una delle attrici spagnole più influenti e seguite della sua generazione. Nata a Madrid il 26 gennaio 2000, ha iniziato a recitare da giovanissima, debuttando in televisione con piccoli ruoli in produzioni come Vis a Vis e Centro Medico.

Dopo la grande popolarità, Ester ha scelto di diversificare la propria carriera, allontanandosi dall’etichetta di semplice icona teen. Ha recitato in film e serie come Qualcuno deve morire, Veneno, Bandidos, dimostrando una crescente versatilità interpretativa.

Tra i progetti più apprezzati figura Venus, horror diretto da Jaume Balagueró, nel quale interpreta una ballerina coinvolta in inquietanti eventi soprannaturali. Un ruolo che le ha permesso di ottenere il premio Fotogramas de Plata come migliore attrice nel 2022.

Parallelamente alla recitazione, Exposito è diventata una delle protagoniste della moda internazionale. Marchi del lusso come Chanel, Prada e Bulgari l’hanno scelta come testimonial e ambasciatrice, mentre la sua presenza è ormai una costante alle Fashion Week di Parigi, Milano e Madrid. L’abbiamo vista anche sfilare sulla Croisette di Cannes.

Con milioni di follower sui social, è considerata una delle personalità più influenti in Europa. E anche per questo la sua vita privata è spesso al centro dell’attenzione mediatica. Negli anni il suo nome è stato accostato a diversi volti noti dello spettacolo, tra cui il collega di Élite Miguel Bernardeau e l’attore francese Hugo Diego García.

Tempo fa, invece, si è vociferato di un flirt con il calciatore brasiliano Vinicius ma pare che i due siano solo molto amici. Dalla primavera 2026, Ester Exposito frequenta l’attaccante francese Kylian Mbappé. Nonostante le numerose paparazzate la coppia ha scelto – almeno per il momento – di mantenere un basso profilo.