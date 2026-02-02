Grammy Awards 2026, i vincitori e la polemica di Bad Bunny alla premiazione

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Nella notte del primo febbraio Los Angeles si è trasformata, ancora una volta, nel cuore pulsante della musica mondiale. Sotto le luci abbaglianti della Crypto.com Arena, il palco dei Grammy Awards ha riunito il meglio del pop contemporaneo.

Tra i momenti più chiacchierati c’è stato senza dubbio quello legato a Bad Bunny: incoronato vincitore dell’Album dell’anno con Debí Tirar Más Fotos, il rapper portoricano ha conquistato l’attenzione del pubblico anche per un discorso che ha fatto discutere, applaudire e riflettere, confermandolo come una delle voci più influenti della musica di oggi.

“Grammy Awards 2026”, il discorso di Bad Bunny sul palco

Tra lustrini e standing ovation, i Grammy Awards 2026 hanno avuto anche una chiara linea narrativa: i numeri contano, ma sono soprattutto i momenti di umanità a restare.

Se Kendrick Lamar ha scritto un pezzo di storia personale con nove candidature e cinque statuette, risultando il più premiato della serata, non è certo passato inosservato Bad Bunny. Il rapper portoricano ha conquistato tre Grammy, tra cui l’Album dell’anno con Debí Tirar Más Fotos: un record visto che è la prima volta nella storia che un album in lingua spagnola vince il premio più ambito della serata.

Bad Bunny, visibilmente sopraffatto dall’emozione, ha dedicato il premio “a tutte le persone che hanno dovuto lasciare la loro patria per inseguire i propri sogni”.

Ma ciò che più ha catalizzato l’attenzione è stato il tono e il contenuto del suo discorso. Salito sul palco per accettare uno dei suoi premi, il cantante ha utilizzato la sua voce per lanciare un messaggio contro le operazioni dell’agenzia federale per l’immigrazione negli Stati Uniti, iniziando con l’esclamazione “ICE fuori” e aggiungendo: “Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni. Siamo esseri umani e siamo americani”.

Bad Bunny ha poi aggiunto: “Lo so che è difficile non odiare in questi giorni e a volte ho pensato che fossimo contaminados, non so come dirlo in inglese. L’odio diventa più forte con più odio. L’unica cosa che è più potente dell’odio è l’amore. Quindi, per favore, dobbiamo essere diversi. Se lottiamo, dobbiamo farlo con amore. Non li odiamo, amiamo la nostra gente, amiamo la nostra famiglia ed è così che si fa. Con amore. Non dimenticatelo, per favore. Grazie!”. Parole che sono state accolte con una lunga standing ovation dalla platea della Crypto.com Arena di Los Angeles.

“Grammy Awards 2026”, la lista completa dei vincitori

A completare il quadro dei grandi protagonisti della notte, Lady Gaga è tornata a casa con due Grammy (miglior album pop vocale e miglior registrazione dance/pop), mentre Olivia Dean ha confermato i pronostici vincendo come Best New Artist in una categoria affollatissima.

Un filo più a sorpresa, Wildflower di Billie Eilish si è invece aggiudicata il titolo di Canzone dell’anno, regalando alla serata quella punta di imprevedibilità che piace sempre.

Di seguito la lista completa dei vincitori dei Grammy Awards 2026 in tutte le categorie:

Canzone dell’anno

Billie Eilish – Wildflower

Billie Eilish – Wildflower Registrazione dell’anno

Kendrick Lamar feat. SZA – Luther

Kendrick Lamar feat. SZA – Luther Album dell’anno

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos Miglior artista emergente

Olivia Dean

Pop e Dance

Miglior album pop vocale

Lady Gaga – Mayhem

Lady Gaga – Mayhem Miglior performance pop solista

Lola Young – Messy

Lola Young – Messy Miglior performance pop duo/gruppo

Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity

Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity Miglior registrazione dance/elettronica

Tame Impala – End Of Summer

Tame Impala – End Of Summer Miglior album dance/elettronico

FKA Twigs – Eusexua

FKA Twigs – Eusexua Miglior registrazione dance/pop

Lady Gaga – Abracadabra

Lady Gaga – Abracadabra Miglior album pop vocale tradizionale

Laufey – A Matter Of Time

Musica Latina

Miglior album pop latino

Natalia Lafourcade – Cancionera

Natalia Lafourcade – Cancionera Miglior album di música urbana

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Musica Rock e Metal

Miglior performance rock

Yungblud feat. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II – Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning

Yungblud feat. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II – Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning Miglior canzone rock

Nine Inch Nails – As Alive As You Need Me To Be

Nine Inch Nails – As Alive As You Need Me To Be Miglior album rock

Turnstile – Never Enough

Turnstile – Never Enough Miglior album alternative

The Cure – Songs Of A Lost World

The Cure – Songs Of A Lost World Miglior performance alternative

The Cure – Alone

The Cure – Alone Miglior performance metal

Turnstile – Birds

Rap

Miglior performance rap

Clipse, Pusha T & Malice feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams – Chains & Whips

Clipse, Pusha T & Malice feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams – Chains & Whips Miglior performance rap melodica

Kendrick Lamar con SZA – Luther

Kendrick Lamar con SZA – Luther Miglior canzone rap

Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay – TV Off

Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay – TV Off Miglior album rap

Kendrick Lamar – GNX

Country

Miglior performance country solista

Chris Stapleton – Bad As I Used To Be

Chris Stapleton – Bad As I Used To Be Miglior performance country duo/gruppo

Shaboozey & Jelly Roll – Amen

Shaboozey & Jelly Roll – Amen Miglior canzone country

Tyler Childers – Bitin’ List

Tyler Childers – Bitin’ List Miglior album country contemporaneo

Jelly Roll – Beautifully Broken

Jelly Roll – Beautifully Broken R&B e Afrobeats

Miglior performance R&B

Kehlani – Folded

Kehlani – Folded Miglior canzone R&B

Kehlani – Folded

Kehlani – Folded Miglior album R&B

Leon Thomas – Mutt

Leon Thomas – Mutt Miglior performance di musica africana

Tyla – Push 2 Start

Produzione e Songwriting

Producer of the Year, Non-Classical

Cirkut

Cirkut Songwriter of the Year, Non-Classical

Amy Allen

Film e TV

Best comedy album

Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze

Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze Best compilation soundtrack for visual media

Sinners – Various artists

Sinners – Various artists Best score soundtrack for visual media

Ludwig Göransson – Sinners

Ludwig Göransson – Sinners Best score soundtrack for video games and other interactive media

Austin Wintory – Sword of the Sea

Austin Wintory – Sword of the Sea Best song written for visual media

Huntr/x – Golden (da K-Pop Demon Hunters)

Huntr/x – Golden (da K-Pop Demon Hunters) Best audiobook narration

Dalai Lama – Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama

Dalai Lama – Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama Best music video

Doechii – Anxiety

Doechii – Anxiety Best music film

John Williams – Music by John Williams

Jazz

Miglior album jazz vocale

Samara Joy – Portrait

Samara Joy – Portrait Miglior album jazz strumentale

Sullivan Fortner feat. Peter Washington e Marcus Gilmore – Southern Nights

Sullivan Fortner feat. Peter Washington e Marcus Gilmore – Southern Nights Miglior album jazz alternativo

Nate Smith – Live-Action

Nate Smith – Live-Action Miglior performance jazz

Chick Corea, Christian McBride e Brian Blade – Windows (Live)

Classica

Miglior album di teatro musicale

Buena Vista Social Club

Buena Vista Social Club Miglior registrazione operistica

Heggie – Intelligence, Kwamé Ryan direttore

Heggie – Intelligence, Kwamé Ryan direttore Miglior performance orchestrale

Messiaen – Turangalîla-Symphonie, Andris Nelsons direttore

