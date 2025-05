Chi è Bad Bunny, la star del reggaeton che fa scandalo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Bad Bunny

Bad Bunny è la nuova star del reggaeton che fa scandalo e che presto sbarcherà anche in Italia. L’artista ha infatti annunciato nuove date del tour, con tappe a Milano nel 2026.

Chi è Bad Bunny

Classe 1994, vero nome Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny è un rapper, un produttore discografico e un cantautore portoricano. Originario di Bayamon, è diventato in pochissimo tempo uno dei nomi più influenti dell’urban latino, conquistando due Grammy Awards, quattro Latin Grammy e due American Musica Awards.

Ha inoltre collezionato otto Billboard Music Awards ed un MTV Video Music Award. Non solo: oltre ad essere un cantante è un talentuoso wrestler.

Cresciuto nel quartiere Almirante Sur di Vega Baja, Bad Bunny ha due fratelli, Bernie e Bysael. Suo padre è un camionista, mentre la madre un’insegnante in pensione. La sua carriera è iniziata nel 2013 quando ha pubblicato sulla piattaforma SoundCloud alcune canzoni.

Nel 2016 ha firmato con un’etichetta discografica, ma la vera fama è arrivata grazie alle collaborazioni con Drake, Cardi B e J Balvin.

Nel 2020 si è esibito durante l’halftime del Super Bowl insieme a Shakira come artista ospite e da quel momento la sua carriera non si è più fermata. Il suo primo album, interamente in lingua spagnola, ha scalato le classifiche dei dischi più venduti negli USA.

Mentre la rivista Time l’ha indicato come uno dei personaggi più influenti del momento. Nel 2020 e 2021 è risultato l’artista più ascoltato al mondo su Spotify con oltre 83 milioni di ascoltatori al mese.

I suoi numeri, anche su Instagram e TikTok, sono incredibili, con milioni di fan.

Bad Bunny fra successo e polemiche

A rendere ancora più grande la fama di Bad Bunny sono state anche le polemiche. Scelto come protagonista di una campagna pubblicitaria di intimo maschile, è stato considerato troppo provocante e aspramente criticato, soprattutto sui social.

Virale anche il video in cui, durante un concerto, afferra il cellulare di un fan e lo lancia via, fra lo stupore generale. Anche l’amore gli ha regalato diversi scandali.

La sua ex fidanzata Carliz De La Cruz ha infatti deciso di fargli causa per 40 milioni di dollari. I due sono stati legati nel 2011 per diversi anni, quando entrambi lavoravano ancora in un supermercato.

Carliz sostiene che Bad Bunny avrebbe utilizzato in alcuni pezzi la sua voce senza consenso, in particolare la frase registrata: “Bad Bunny Baby”. Dopo la fine della relazione con Carliz, il cantante ha vissuto una storia d’amore con Gabriela Berlingeri.

La storia d’amore fra il cantante e la modella, vissuta su Instagram durante la quarantena per il Coronavirus, aveva fatto sognare i fan, portando anche alla realizzazione di un duetto.

L’ultimo amore è quello per Kendall Jenner. La modella e influencer, sorella di Kim Kardashian, sarebbe molto vicina all’artista e i due sarebbero stati avvistati più volte insieme.

In un’intervista rilasciata al Los Angeles Time, Bad Bunny si è comunque definito come sessualmente fluido. “In fin dei conti, non so se tra 20 anni mi piacerà un uomo. Non si può mai sapere nella vita. Ma al momento sono eterosessuale e mi piacciono le donne”, ha confessato.