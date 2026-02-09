Chi è Gabriela Berlingeri, l’ex fidanzata di Bad Bunny (con cui sarebbe tornato insieme)

Gabriela Berlingeri è il grande amore di Bad Bunny e la sua ex fidanzata (con cui sarebbe tornato in segreto)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gabriela Berlingeri e Bad Bunny

Si chiama Gabriela Berlingeri il grande amore di Bad Bunny e la sua ex fidanzata che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe tornata nella vita del cantante in gran segreto.

Chi è Gabriela Berlingeri

Designer di gioielli e influencer originaria di Porto Rico, Gabriela Berlingeri è stata legata per diverso tempo all’artista sia dal punto di vista sentimentale che professionale. La loro storia d’amore è durata dal 2017 al 2022 ed è stata particolarmente intensa.

Il primo incontro era avvenuto per caso in un locale quando Bad Bunny era insieme ai genitori e ai fratelli a cui è particolarmente legato. “L’ho incontrata in un ristorante, mentre mangiavo con i miei genitori e i miei fratelli – aveva svelato a Rolling Stone -. Abbiamo iniziato a parlare e da lì abbiamo continuato a vederci”.

Gabriela è stata fondamentale nella carriera di Bad Bunny, tanto che l’artista l’ha scelta come voce in diversi brani fra cui En Casita (Las Que No Iban a Salir) ed El Apagón (Un Verano Sin Ti).

“Non volevo un’artista famosa – aveva spiegato, parlando della decisione di lavorare con Gabriela -. Volevo qualcuno che cantasse per amore, perché è un messaggio sincero”. Una storia che sembrava idilliaca e destinata a portarli a compiere passi importanti, tanto che si era parlato persino di matrimonio.

Sino alla rottura, arrivata nel 2022. Dopo la fine del legame Bad Bunny non ha voluto svelare le motivazioni dell’addio e anche Gabriela si è rifiutata più volte di parlare del suo ex. Nel 2023 il cantante ha rivelato di provare ancora dei forti sentimenti per la sua ex fidanzata.

“Voi non sapete niente – aveva detto, sfogandosi -. Gabriela e io siamo migliori amici. Se domani lei vuole un fidanzato, può averlo. E se io voglio una fidanzata, posso averla. La gente parla e a me fa ridere”.

Rimasti amici, Gabriela e Bad Bunny si sono sempre sostenuti. Nel gennaio del 2025 si è iniziato a parlare di un ritorno di fiamma e di una love story tenuta segreta. L’influencer è comparsa al listening party di DtMF, in seguito ha partecipato ai Grammy e al Super Bowl 2026, proprio per sostenere e aiutare l’ex compagno.

Chi sono le altre ex di Bad Bunny

Dopo l’addio a Gabriela, Bad Bunny ha frequentato Kendall Jenner, anche lei presente al Super Bowl 2026. La storia d’amore con la sorella di Kim Kardashian è iniziata nel febbraio del 2023 quando il cantante si è trasferito a Los Angeles.

“Si sono conosciuti tramite amici – ha svelato a People una fonte -. A lei piace e si sta divertendo. È diverso dagli uomini che ha frequentato in passato. È molto affascinante”. Poco dopo i due sono stati fotografati al party del Met Gala. Qualche mese dopo, a dicembre, Kendall e Bad Bunny si sono separati.

“Kendall e Bad Bunny ultimamente si sono concentrati sulle proprie vite e, lentamente, le cose tra loro si sono affievolite. Entrambi sapevano fin dall’inizio che probabilmente non sarebbe stata una relazione destinata a durare per sempre. Hanno agende pazzesche, sono giovani e sanno di avere ancora molto da vivere prima di pensare a sistemarsi”, ha spiegato un amico, ma in tanti sono convinti che dietro quella separazione ci sia proprio l’ombra di Gabriela, persona fondamentale nella vita del cantante.