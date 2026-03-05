Alice Campello compie gli anni, il messaggio di auguri (inaspettato) di Alvaro Morata

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Alvaro Morata e Alice Campello, il messaggio inaspettato per il compleanno

Ci sono ricorrenze che, anche quando la vita cambia direzione, restano impossibili da ignorare. Alvaro Morata lo sa bene. Da tempo, infatti, il rapporto con Alice Campello non è più quello di una volta: le incomprensioni legate alla loro storia hanno aperto la porta a distanze ed equilibri ancora da trovare.

Eppure, alcune date hanno un peso speciale. Nel giorno del compleanno di Alice Campello, il calciatore ha scelto di mettere da parte tensioni e silenzi per un gesto significativo. Attraverso un messaggio social, Morata le ha fatto arrivare un augurio inaspettato, dimostrando che, almeno per un giorno, le incomprensioni possono restare sullo sfondo.

Alvaro Morata, il messaggio inaspettato per Alice Campello

In questo scenario fatto di silenzi e distanze, Alvaro Morata ha scelto infatti di fare un piccolo passo distensivo verso Alice Campello proprio nel giorno del suo compleanno.

Il 5 marzo l’imprenditrice e influencer spegne 31 candeline: una ricorrenza che il calciatore ha deciso di non lasciare passare in sordina, nonostante il periodo delicato che i due starebbero attraversando ormai da diverse settimane.

Morata ha così condiviso tra le sue storie di Instagram una fotografia tratta da un post pubblicato dalla stessa Campello. Un gesto che molti follower hanno subito letto come un segnale di affetto e rispetto, anche in un momento in cui la loro relazione sembrerebbe attraversare una fase complicata.

A corredo dello scatto, poche parole ma molto chiare: “Buon compleanno, goditi questa giornata”, accompagnate da due emoji: il cuore formato con le mani e quello delle mani giunte. Un messaggio piuttosto neutrale, ma sufficiente per attirare l’attenzione dei fan della coppia che ancora li sognano felici uno accanto all’altro, soprattutto dopo settimane di silenzio reciproco sui social.

C’è però un dettaglio che non è sfuggito agli utenti più attenti. Nel corso della giornata, Campello ha ricondiviso nelle sue storie molti degli auguri ricevuti da amici, collaboratori e fan. Tra questi, però, non è comparso quello di Morata.

Un’assenza che non significa necessariamente qualcosa di definitivo, ma che racconta bene la delicatezza del momento che i due starebbero attraversando.

La storia d’amore tra Alice Campello e Alvaro Morata

Quella tra Alice Campello e Alvaro Morata è stata, per molto tempo, una delle storie più seguite tra calcio e lifestyle. Un amore nato quasi per caso sui social e diventato in poco tempo una relazione solida che ha subito conquistato i fan di entrambi.

I due si sono conosciuti nel 2016 e, dopo circa un anno di relazione, hanno deciso di sposarsi. Il matrimonio è arrivato nel 2017 con una cerimonia molto elegante a Venezia: da quel momento la loro vita si è intrecciata tra famiglia, lavoro e continui spostamenti legati alla carriera del calciatore.

Negli anni sono arrivati anche i figli: prima i gemelli Leonardo e Alessandro, poi Edoardo e infine Bella, nata nel 2023. Una famiglia numerosa che i due hanno sempre raccontato molto anche sui social, condividendo momenti quotidiani, viaggi e piccoli frammenti della loro vita insieme.

La loro relazione, però, negli ultimi anni ha attraversato diversi momenti complicati. Nell’agosto del 2024 la coppia aveva annunciato pubblicamente la separazione: una notizia che aveva sorpreso molti. Qualche mese dopo era però arrivato un riavvicinamento, diventato ufficiale nei primi mesi del 2025, quando i due avevano deciso di riprovarci.

Sembrava l’inizio di un nuovo capitolo. E invece, verso la fine del 2025 qualcosa si sarebbe incrinato di nuovo.

Tra i rumor circolati negli ultimi mesi si è parlato anche di possibili tradimenti: voci che però non hanno mai trovato conferme dirette dai due interessati. Per ora, dunque, resta soprattutto una fase di silenzio e discrezione: interrotta, almeno per un giorno, da quell’augurio social che ha riportato l’attenzione sulla loro storia.