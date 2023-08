I 50 anni della Principessa Mette-Marit di Norvegia

Royal Watcher toscana laureata in comunicazione. Conduce un programma TV dedicato alle famiglie reali e dal 2011 ha un blog dedicato alle teste coronate.

La Principessa Mette-Marit di Norvegia ha compiuto 50 anni lo scorso 19 agosto. La nuora di Re Harald V ha festeggiato il suo compleanno con la famiglia, rimandando la grande festa pubblica di una settimana.

Mette-Marit di Norvegia ha tagliato lo stesso traguardo del marito, il Principe Haakon che ha compiuto 50 anni il 20 luglio. Dall’inizio dell’anno, Mette-Marit e Haakon hanno visitato gran parte del Paese per festeggiare simbolicamente il loro cinquantesimo compleanno con la popolazione.

La coppia ha deciso di festeggiare insieme il compleanno pubblico nei giardini del Palazzo Reale di Oslo il 25 agosto, giorno del loro anniversario di matrimonio.

In occasione del compleanno la Principessa ha rilasciato un’intervista al magazine D2 e parlando del traguardo raggiunto ha esclamato: “Quando si compiono 50 anni, ci si rende conto che la vita non è infinita. Ma c’è anche qualcosa di molto bello in questa età. È un senso di sicurezza. Mi preoccupo molto meno di quello che la gente pensa di me. Ci sono altre cose che sono più importanti ora”.

Una fiaba moderna

Quando alla fine degli anni Novanta Mette-Marit ha conosciuto il Principe Haakon al Quart Festival, il più grande festival rock norvegese, nella sua città natale, Kristiansand, era già madre di un bambino, Marius, nato nel 1997 da una relazione con un uomo che aveva alcuni problemi con la giustizia. All’epoca lei faceva la cameriera e aveva avuto un passato un po’ turbolento: aveva fatto uso anche di droghe, come ammise in un’intervista prima del matrimonio. Nell’intervista emerse la sua sincerità e il popolo norvegese iniziò subito ad apprezzarla: “Non posso tornare indietro per compiere scelte diverse, anche se mi piacerebbe tanto poterlo fare”.

Per mantenersi e prendersi cura del figlio Mette-Marit ha svolto diversi lavori: la modella, la raccoglitrice di fragole e la giornalista come il padre.

Haakon, invece, era l’erede al trono norvegese e aveva trascorso una vita totalmente diversa frequentando la prestigiosa università di Berkeley, negli Stati Uniti, e prendendo parte agli impegni pubblici insieme alla famiglia reale.

Sul sito web della famiglia reale si legge che Haakon ama il surf, lo sci e la musica, e che i suoi incarichi ufficiali si concentrano spesso sul “sui giovani, la diversità, e sulla natura – con un occhio di riguardo per l’oceano e la questione del cambiamento climatico”.

Il fidanzamento ufficiale

La prima apparizione ufficiale di Mette-Marit come promessa sposa del Principe ereditario è stata il 10 dicembre 2000 alla cerimonia del Premio Nobel per la Pace a Oslo, dopo l’annuncio del fidanzamento della coppia il 1° dicembre. Durante l’intervista per il fidanzamento, il Principe Haakon ha dichiarato che lui e Mette-Marit stavano insieme da circa un anno. Haakon ha regalato a Mette-Marit lo stesso anello di fidanzamento che suo nonno, il re Olav V, e suo padre, il re Harald V, avevano regalato alle loro future mogli.

Il royal wedding

Il 25 agosto 2001, come nelle fiabe di Walt Disney, si sono sposati ad Oslo e il piccolo Marius ha salutato dal balcone insieme alla mamma e al Principe Haakon che lo ha cresciuto come fosse suo figlio. La coppia ha avuto 2 figli: Ingrid Alexandra, erede al trono dopo il padre, e Sverre Magnus.

Una vita quasi “normale”

Mette-Marit si è calata perfettamente nel ruolo cercando però di rimanere una donna “normale”. In un’intervista ha raccontato che quando sono nella casa delle vacanze hanno la donna delle pulizie soltanto una volta a settimana e per il resto dei giorni fanno tutto da soli e la Principessa ha detto che ama fare il bucato.

Il lato ribelle della Principessa

Ogni tanto torna fuori lo spirito ribelle della Principessa, come è avvenuto per i festeggiamenti dei 75 anni della Regina Margrethe di Danimarca quando ha sfoggiato un paio di orecchini a forma di teschio, una scelta insolita per una futura regina.

Nell’ultima intervista quando le è stato chiesto cosa avrebbe fatto nella vita se non avesse incontrato il Principe Haakon, Mette-Marit ha risposto: “Ho avuto questo pensiero un paio di volte. Non ho idea di cosa avrei potuto fare”.

L’impegno sociale di Mette-Marit

Mette-Marit segue molte cause benefiche che riguardano la salute, la lotta contro ogni forma di discriminazione e lo sviluppo di opportunità per i giovani. Secondo il sito web della famiglia reale, la Principessa è “profondamente impegnata in un’ampia gamma di questioni nazionali e internazionali”, tra cui “l’inclusione sociale, la salute mentale, la leadership [giovanile], le questioni di salute globale, l’imprenditorialità e le questioni ambientali”.

Una commoner come la suocera

Nel 1968 il futuro re Harald V scelse come sposa una borghese e non una principessa: Sonja Haraldsen, diventata prima Principessa ereditaria e poi attualmente regina consorte. La coppia ha atteso nove anni prima di poter esaudire il suo desiderio d’amore perché il suocero, Re Olav, era contrario alle nozze. Totalmente diverso il trattamento riservato a Mette-Marit che è stata accolta con amore dai suoceri. Durante il ricevimento di nozze di Haakon e Mette-Marit, il Re ha fatto un discorso davanti a tutte le teste coronate presenti dicendo della nuora: “Ho letto che tu sei la ragazza normale che oggi diventa la Principessa ereditaria di Norvegia. Questo non corrisponde alla mia impressione: tu sei una ragazza speciale”.

La figlia Ingrid Alexandra sarà Regina regnante

L’attuale Principe Haakon è il figlio minore di Re Harald e della Regina Sonja, ma essendo il loro unico figlio maschio erediterà il trono norvegese. Nel 1990, le leggi norvegesi sulla successione sono state modificate per abolire la primogenitura maschile: “La Costituzione è stata modificata nel 1990 e ora è il figlio maggiore, indipendentemente dal sesso, ad accedere al trono”, si legge sul sito web della famiglia reale. Ma si precisa che la linea di successione non è stata modificata retroattivamente.

Quindi, l’erede al trono è il Principe Haakon e non la sorella maggiore, la Principessa Märtha Louise. Per la modifica di legge, dopo Haakon, il futuro sovrano norvegese sarà una donna, la primogenita Ingrid Alexandra. Attualmente la Principessa ha terminato gli studi superiori e ha già iniziato a svolgere incarichi pubblici per conto della famiglia reale.

La malattia della Principessa

Nel 2018 la Principessa Mette-Marit ha rilasciato un’intervista per condividere un problema di salute e spiegare ai cittadini che il suo impegno lavorativo sarebbe cambiato per la condizione fisica: “Per diversi anni ho avuto regolarmente problemi di salute e ora sappiamo meglio di cosa si tratta”, ha dichiarato. “Questa condizione varierà la mia capacità lavorativa. Il Principe ereditario e io abbiamo scelto di informarvi adesso perché in futuro ci sarà la necessità di pianificare periodi senza impegni ufficiali.”

L’American Lung Association definisce la fibrosi polmonare, patologia diagnosticata alla Principessa, come “una forma di malattia polmonare interstiziale che causa cicatrici nei polmoni”. Non esiste una cura definitiva per questa patologia.

“Anche se una diagnosi del genere limiterà la mia vita, sono felice che la malattia sia stata scoperta così presto”, ha affermato la Principessa. “Il mio obiettivo è ancora quello di lavorare e partecipare il più possibile agli impegni pubblici”.

La Principessa Mette-Marit è diventata una figura di grande ispirazione per molte persone. La sua storia personale di riscatto e di crescita ha dato vita ad una vera fiaba moderna. Una Principessa che ha utilizzato la sua posizione per promuovere l’uguaglianza e l’inclusione, cercando di abbattere le barriere sociali.