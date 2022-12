Rivoluzione nelle monarchie europee: dopo Re Carlo un altro Principe pronto al trono

Fonte: Getty Images Re Carlo d'Inghilterra e il Principe Haakon di Norvegia

Le monarchie europee escono da un biennio molto difficile, e a tratti anche rivoluzionario: l’uscita di scena di Harry e Meghan Markle, la malattia di Charlene di Monaco con il suo ritorno in grande stile, gli scandali finanziari che hanno travolto Juan Carlos di Spagna, e la decisione di Margherita di Danimarca di togliere i titoli reali ai quattro figli del principe Joachim. Certamente, però, l’evento più significativo è stato la scomparsa della Regina Elisabetta, con la salita al trono di Re Carlo III. Ma il Sovrano, indubbiamente il più chiacchierato degli ultimi mesi, potrebbe presto avere un rivale: un’altra Monarchia del Vecchio Continente potrebbe cambiare presto Re, e Carlo avrebbe un rivale decisamente più affascinante e giovane di lui.

Harald di Norvegia pronto ad abdicare

Se Re Carlo ha dovuto attendere la scomparsa di sua madre, la Regina Elisabetta, per salire al trono, arrivandoci a 74 anni, nelle altre Monarchie i nuovi regnanti sono decisamente più giovani. Non tutti i Re e le Regine d’Europa restano sul trono fino alla loro morte: ne sono un esempio Alberto II del Belgio, che ha abdicato in favore di suo figlio Filippo, o Beatrice dei Paesi Bassi, che ha lasciato spazio a Guglielmo Alessandro. Per questo, nelle ultime ore, si fa insistente la voce secondo la quale Harald di Norvegia, giunto all’età di 85 anni, sia pronto ad abdicare.

L’anziano Re è stato ricoverato nei giorni scorsi per un’infezione, il terzo ricovero per motivi di salute differenti in meno di un anno. Se da Palazzo assicurano che le sue condizioni sono stabili, è poco probabile che possa partecipare al fitto calendario di eventi in vista del Natale della fine dell’anno, e sarà sostituito, come accade sempre più spesso, da suo figlio, il Principe Haakon.

La Famiglia Reale norvegese non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione oltre al bollettino medico, ma i giornali ipotizzano che nel 2023 ci sarà un nuovo Re a regnare sul Paese.

Fonte: Getty Images

Chi è Haakon, il futuro Re di Norvegia

Nel 2023 compirà 50 anni, è famoso per il suo fascino e per la sua passione per la vita di montagna in semplicità, e sua moglie è una delle Principesse più amate d’Europa: Haakon di Norvegia potrebbe salire presto sul trono, e conquistare i cuori di tutti gli appassionati royal del Vecchio Continente.

Re Carlo lo conosciamo molto bene, e ha sempre avuto più haters che sostenitori, Haakon è davvero tutto da scoprire, e lo possiamo definire un Principe atipico: se nel Regno Unito in molti hanno storto il naso perché il Principe Harry ha sposato un’ex attrice (alla quale non perdonano davvero mai nulla), il futuro Re di Norvegia ha sposato una donna comune, con problemi di droga alle spalle e un figlio, nato da una relazione precedente, che lui ha cresciuto come suo.

Oggi, la Principessa Mette-Marit è amatissima in tutta la Norvegia, e nessuno le ha mai rinfacciato il suo passato. Haakon è un appassionato dello sport, della vita all’aria aperta, e non è insolito vedere la coppia in montagna con i figli, mentre mangiano un panino come una famiglia normale.

Haakon farà certamente la differenza, e Carlo inizia a tremare, la sua luce potrebbe essere presto offuscata da un “rivale” di tutto rispetto.