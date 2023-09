Mette-Marit di Norvegia malata: la Principessa cancella tutti gli impegni

Fonte: IPA Chi è la bellissima Ingrid Alexandra di Norvegia che sfida le altre Principesse

Mette-Marit di Norvegia combatte dal 2018 con una malattia cronica che l’ha colpita ai polmoni. Nello specifico si tratta di una fibrosi polmonare che ora l’ha costretta a cancellare tutti gli impegni di Corte.

La Principessa Mette-Marit cancella tutti gli impegni

Il Palazzo ha fatto sapere con una nota ufficiale che la Principessa ereditaria Mette-Marit non potrà tener fede ai prossimi incontri in programma nella sua agenda a causa della malattia. Questo comporta che non accompagnerà il Re e la Regina nel tour di Stato a Stoccolma, per celebrare il Giubileo d’oro del re Carlo XVI Gustavo di Svezia. Così come non parteciperà al viaggio programmato per fine settembre nella contea di Vestland.

La Principessa Mette-Marit, che ha compiuto 50 anni lo scorso agosto, soffre di una rara forma di fibrosi polmonare e sotto costante cura per tenere a bada la malattia, ma come da lei stesso riferito poco tempo fa, si sente spesso molto stanca. “La malattia mi fa sentire sfinita più velocemente“. Però la futura Regina di Norvegia ha sempre voluto dare un messaggio positivo in relazione alle sue condizioni di salute, mostrando come si possa convivere con questa malattia.

La malattia di Mette-Marit

Costretta a rinunciare a molti appuntamenti di lavoro, ha dichiarato: “Posso prendere più decisioni sulla mia vita quotidiana, posso decidere di andare a fare una passeggiata, posso avere più tempo per leggere, la vita è rallentata”. Mette-Marit ha anche confessato che per lei è difficile parlare della malattia. Per questo ha deciso di rivelare pubblicamente le sue condizioni di salute solo molto tempo dopo che ne è venuta a conoscenza.

La Principessa è costantemente monitorata dai medici. “Si è sottoposta a numerosi esami prima che le venisse diagnosticata una rara forma di fibrosi polmonare“, ha spiegato il professor Kristian Bjøro, medico personale di Mette-Marit. E ha aggiunto: “Non è ancora chiaro se la malattia polmonare sia collegata a un processo patologico autoimmune più esteso o se ci siano altre cause che ne sono alla base”.

In una rara intervista il Principe Haakon, marito di Mette-Marit, ha raccontato del calvario della moglie. “Le condizioni di mia moglie variano di volta in volta. Ciò che è difficile un giorno può andare bene il giorno dopo”. Così, molto spesso la Principessa è costretta a cancellare all’ultimo eventi cui deve prendere parte.

Quando la situazione è difficile, la Principessa presenzia solo ad appuntamenti all’interno del Palazzo e molto spesso viene sostituita dal marito, più raramente dalla figlia, Ingrid Alexandra.

Malgrado la malattia incida pesantemente sulla qualità della sua vita, come ricordato, Mette-Marit non si perde mai d’animo, anzi è sempre lei il punto di forza della famiglia. E suo marito è consapevole di ciò, confessando di essere “impressionato” dal coraggio della moglie.