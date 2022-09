Belen, forza della natura: il selfie senza trucco su Instagram è un inno alla bellezza

Fonte: IPA Belen riunisce la famiglia, la nuova vita con Santiago e De Martino

Ci vuole coraggio ad essere se stessi, in un mondo dove l’apparenza conta sempre più e la perfezione è ancora il mito che in molti sognano. Ma Belen Rodriguez è una forza della natura: travolgente e meravigliosa, non si nasconde dietro make up e filtri nella splendida foto che ha voluto condividere con i suoi fan. E ci mostra la sua vera essenza, lontana da lustrini e riflettori.

Belen Rodriguez, il selfie senza trucco

Qualche giorno fa ha conquistato tutti alla Milano Fashion Week, per la sfilata di Giorgio Armani che l’ha vista partecipare accanto ad un’altra grande bellezza, Michelle Hunziker: per l’occasione, Belen ha sfoggiato l’eleganza intramontabile del tailleur, declinato nei toni più scuri – a contrasto con il candore dell’abito bianco scelto dalla collega svizzera. Ma è solo poche ore dopo, quando si è lasciata alle spalle la frenesia e il luccicante bagliore delle passerelle, che la Rodriguez si è concessa uno scatto più intimo, che ha sorpreso i fan.

Tra le sue storie di Instagram, la bella showgirl argentina ha pubblicato un selfie al naturale: “No makeup, no filter” – scrive sotto la foto, a confermare quello che è già evidente. Ovvero che Belen è di una bellezza incredibile anche senza bisogno di alcun ritocco, ed è proprio lasciando da parte il trucco che, almeno per una volta, ci mostra il suo lato più autentico. Impossibile non rimanere incantati davanti al suo splendore, ma anche alla sua forza nel lasciare che siano le sue piccole imperfezioni a renderla ancora più speciale.

Belen, l’amore per Stefano De Martino

Questi sono mesi di grande serenità per Belen: dopo il successo professionale ottenuto al timone de Le Iene, dove ha lasciato tutti a bocca aperta con i suoi outfit mozzafiato, è tornata al suo “nido” sicuro, dietro il bancone di Tu Si Que Vales. E nella sua vita privata sembra andare tutto a gonfie vele, grazie all’amore ritrovato con Stefano De Martino. La loro è una di quelle storie che pare destinata a non finire mai, anche quando la vita le pone davanti numerosi ostacoli. Mai così felici e innamorati, Belen e Stefano si sono goduti una meravigliosa estate di coppia.

E c’è già chi parla di matrimonio bis, anche se entrambi sembrano volerci andare ancora con i piedi di piombo. Mentre, in merito ad una possibile gravidanza, la Rodriguez è già stata molto chiara: a tutti coloro che le hanno chiesto proprio di recente se fosse di nuovo incinta, ha risposto con un categorico “no”. D’altra parte, dopo aver avuto Santiago (nato proprio dall’amore con De Martino), è diventata mamma della piccola Luna Marì poco più di un anno fa. C’è ancora tempo per allargare nuovamente la famiglia, anche senza accelerare troppo.

Antonino Spinalbese, le sue parole su Belen

Proprio Antonino Spinalbese, l’ex di Belen da cui quest’ultima ha avuto la sua secondogenita, è finito al centro dell’attenzione: entrato da poco nella Casa del Grande Fratello Vip 7, non si è lasciato sfuggire l’occasione per lanciare una frecciatina alla showgirl argentina, per poi considerare chiusa la questione. Ma nelle ore scorse si è lasciato andare ancora a qualche confessione, nel cuore della notte: “Che senso ha parlare di lei? Adesso è fidanzata e lo sanno tutti. Significa metterla in difficoltà. A me dà fastidio questa roba, se voglio metterla in difficoltà vado da lei, ma faccio una cosa a tu per tu, non in televisione. Per questo non la nomino mai per nome. Le porto tanto rispetto” – ha rivelato a Ginevra Lamborghini.