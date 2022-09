“Tu Sì Que Vales”: Belén, lo chemisier giallo che solo lei porta così

Fonte: IPA Belen riunisce la famiglia, la nuova vita con Santiago e De Martino

Per la seconda puntata di Tu Sì Que Vales, Belén Rodriguez non si è smentita e ha sfoggiato un look che le sta divinamente e la fa risultare insuperabile. Tra un concorrente e un altro, in cui si alternano momenti divertenti e commoventi, la conduttrice con il suo abito chemisier giallo ha incantato tutti come sempre.

Belen Rodriguez, dea in giallo che incanta tutti

Con l’autunno sono tornati tutti i programmi televisivi più amati dal pubblico italiano, e non sarebbe potuto mancare lo show dei mille talenti, Tu Sì Que Vales. Per il secondo appuntamento della nuova edizione, in cui è presente anche l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, Giordana Angi, Belén Rodriguez ha sfoggiato un look che la conferma per l’ennesima volta insuperabile.

Per l’occasione, la conduttrice ha indossato un abito chemisier di colore giallo e a maniche lunghe (e larghe): gambe scoperte e fisico meraviglioso, ha brillato sul palco con gli altri due conduttori al suo fianco, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Fonte: Ufficio Stampa

Per i piedi, la Rodriguez ha scelto un paio di sandali aperti color nero con un tacco alto e legati attorno alla caviglia; a rendere il tutto ancora più favoloso sono arrivati sicuramente la scelta del make up, non troppo eccessivo, e i capelli lasciati sciolti e con piega liscia. Sorridente come sempre, è stata in grado ancora una volta di apparire con un abito che solamente lei potrebbe indossare con tale disinvoltura.

D’altronde, in questo momento della sua vita sarebbe impossibile non essere radiose come lo è lei. Dopo la separazione e le varie situazioni della vita che l’hanno portata lontana da Stefano De Martino, finalmente i due sono tornati ufficialmente ad essere una coppia e sembrano essere più felici che mai.

“Tu Sì Que Vales”, il ritorno del grande successo

Ormai si conferma un grande successo ogni anno. Programma di punta di Maria De Filippi, insieme a tutti gli altri condotti dalla regina del sabato sera, Tu Sì Que Vales è tornato per la stagione autunnale ottenendo lo stesso amore del pubblico.

Il segreto del successo è sicuramente il format che permette di passare una serata tra risate e momenti commoventi, ma soprattutto la scelta di chi è sul palco. Ormai da tempo è Sabrina Ferilli la punta di diamante dello show: con il suo rapporto confidenziale con la padrona di casa rende unici tutti i momenti. Anche lei, esattamente come Belén, riesce a stupire ogni volta non solo per la sua bravura e la sua simpatia, soprattutto nei momenti di intrattenimento con Giovannino, il “disturbatore” vestito di rosso che tanto le fa paura (anche se per gioco), ma anche per la scelta dei look sempre impeccabili!

Fonte: Ufficio Stampa

Per la seconda puntata di Tu Sì Que Vales, l’attrice romana ha scelto di indossare un abito nero con trasparenze sulle braccia e brillantini come se piovessero che la rendono, se possibile, ancor più luminosa. I suoi capelli sempre meravigliosi in una piega naturale con effetto onde, che raramente cambia, e per finire un paio di décolleté nere eleganti come al solito.