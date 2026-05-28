Belen, la versione degli amici ridimensiona tutto: “Un comune incidente domestico”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Belen, 41 anni di bellezza e passione: le tappe più importanti della sua vita

Il caso legato a Belen Rodriguez continua a far discutere e, accanto alla prima ricostruzione circolata sui social e in tv, emerge ora una seconda versione dei fatti. Secondo alcune voci, l’episodio sarebbe stato meno drammatico rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. E oltre a Stefano De Martino sarebbero stati contattati anche l’ex compagno Antonino Spinalbese e la sorella Cecilia Rodriguez.

Come sta Belen Rodriguez, solo un incidente domestico?

Continuano a rincorrersi versioni differenti su quanto accaduto nella mattina di lunedì 25 maggio a Belen Rodriguez. Un episodio che, com’era inevitabile, ha alimentato un forte clamore mediatico.

Le prime ricostruzioni parlavano di momenti particolarmente concitati all’interno dell’abitazione milanese della soubrette, con l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco dopo alcune segnalazioni dei vicini di casa.

Secondo quanto emerso inizialmente, alcuni residenti avrebbero sentito grida d’aiuto e forti rumori provenire dall’appartamento, facendo così scattare l’allarme.

Sul posto sarebbero poi arrivati i soccorsi e successivamente Belen sarebbe stata accompagnata in ospedale in uno stato di forte agitazione e disorientamento. Dopo gli accertamenti clinici, la conduttrice sarebbe stata dimessa una volta esclusi ulteriori rischi per la salute.

Accanto alla prima versione dei fatti, ne è ora emersa una seconda, riportata dal settimanale Gente. Una ricostruzione decisamente più rassicurante e meno drammatica rispetto a quella inizialmente circolata.

Stando ad amici vicini alla showgirl, quanto accaduto sarebbe riconducibile a un comune incidente domestico. Belen sarebbe rimasta bloccata nel bagno di casa a causa di una serratura difettosa e avrebbe vissuto momenti di forte paura e agitazione per l’impossibilità di uscire. Nessuna crisi grave, dunque, ma soltanto uno spavento che avrebbe inevitabilmente generato tensione e richieste di aiuto.

Una versione che tende a ridimensionare l’intera vicenda e che, a detta di alcune fonti, sarebbe stata riferita proprio per spegnere il clima di allarmismo creatosi attorno alla showgirl nelle ultime ore. Resta però il fatto che, almeno per il momento, non esiste ancora una dichiarazione ufficiale di Belen che chiarisca definitivamente quanto accaduto.

L’aiuto di Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez

Secondo quanto riportato sempre dalla rivista, nelle prime fasi dell’intervento le forze dell’ordine avrebbero temuto un possibile coinvolgimento anche dei figli di Belen Rodriguez, Santiago e Luna Marì.

Per questo motivo sarebbero stati contattati i rispettivi padri, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. I due bambini, però, si trovavano regolarmente a scuola e non erano presenti nell’abitazione al momento dei fatti.

Sul posto sarebbe successivamente arrivato Martino e pare anche Cecilia Rodriguez. I genitori di Belen, invece, si troverebbero attualmente in Argentina. Non è chiaro se con loro ci sia anche Jeremias, il fratello di Belen.

Nessuno della famiglia ha commentato la vicenda: neppure Cecilia, che è sempre rimasta attiva sui social per postare video della figlia Clara Isabel. Silenzio assoluto anche da parte di Belen, la cui ultima apparizione televisiva risale a qualche settimana fa, quando è stata ospite di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno.

Una decisione che contribuisce inevitabilmente ad alimentare il mistero attorno all’episodio ma che riflette chiaramente la volontà di proteggere la propria sfera privata in un momento delicato.

Accanto alla showgirl ci sarebbe l’amica Patrizia Griffini, che starebbe rispondendo alle telefonate e rassicurando le persone più vicine sulle condizioni di Belen. Un sostegno importante in una fase che, al di là delle diverse ricostruzioni, appare comunque complessa sul piano personale.