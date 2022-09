“GF Vip”, Signorini tira in ballo Belen. E Spinalbese lancia subito una frecciatina

Il momento tanto atteso è già arrivato: la celebre porta rossa si è aperta per accogliere il cast del Grande Fratello Vip 7, sempre sotto la guida di Alfonso Signorini e delle sue due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Tra i personaggi più attesi c’era naturalmente Antonino Spinalbese, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez. Il conduttore lo ha accolto calorosamente, e non ha perso l’occasione per tirare in ballo la splendida showgirl argentina.

GF Vip 7, l’ingresso di Antonino Spinalbese

Nonostante il suo impegno per mantenere segreto l’intero cast (a parte qualche piccola eccezione) sino alla prima puntata del GF Vip 7, Alfonso Signorini ha dovuto cedere ad una “spifferata” che gli ha rovinato la sorpresa. Ma l’esordio del reality show è stato comunque entusiasmante: giocandosi subito una delle sue carte più forti, il conduttore ha scelto di far entrare Antonino Spinalbese come secondo concorrente, subito dopo una meravigliosa e grintosissima Cristina Quaranta. In tanti aspettavano questo momento, soprattutto per capire come sarebbe stato affrontato l’argomento Belen – e per scoprire se quest’ultima avesse deciso di rispondere.

Così, dopo aver mandato in onda la clip di presentazione di Spinalbese (nella quale ovviamente si è fatto cenno alla sua storia con la Rodriguez), l’ex hair stylist ha fatto il suo arrivo sulla famosa passerella, pronto ad entrare nella Casa più spiata d’Italia. In attesa di varcare la soglia, Signorini ha voluto parlare un po’ con lui. “Ho visto che non hai mai citato Belen, volutamente credo” – ha esordito il conduttore, tuffandosi subito sul tema più spinoso – “Ma io ne approfitto perché lei ci sta guardando in questo momento, ci siamo sentiti ieri con lei. Ciao Belen, un bacio! Credo che comunque anche lei farà il tifo per te”.

Antonino, rimasto impassibile davanti alle parole di Alfonso Signorini, ha preso la palla al balzo per una piccola frecciatina: “Salutiamo mia figlia, più che altro!” – ha replicato, quasi a voler chiudere immediatamente il capitolo della sua ex fidanzata. Capita l’antifona, il presentatore ha cambiato argomento: “Sicuramente Luna Marì ti mancherà, ma io so che sei voluto entrare nella Casa anche e soprattutto per lei”. E dopo un altro scambio di convenevoli, finalmente Spinalbese ha potuto fare il suo ingresso al GF Vip.

GF Vip 7, la reazione di Belen Rodriguez

Nelle settimane scorse, quando si erano diffuse le prime indiscrezioni sulla possibile presenza di Antonino Spinalbese nel cast, Belen Rodriguez non aveva reagito in maniera particolarmente entusiasta. Addirittura, secondo alcune voci avrebbe preso piuttosto male un’intervista del suo ex fidanzato, nel quale si parlava sia della sua partecipazione al GF Vip che del ritorno di fiamma tra la showgirl argentina e Stefano De Martino. Insomma, come avrà ora reagito all’ingresso di Spinalbese nella Casa di Cinecittà?

Nonostante sia stata tirata in ballo direttamente da Alfonso Signorini, la bella Rodriguez ha preferito rimanere in silenzio. Nessun messaggio sul suo profilo Instagram, né qualche commento rivelatore: almeno per il momento, la sua linea sembra essere ben chiara. Ma inevitabilmente si parlerà ancora di lei, nel corso dei prossimi mesi, e forse avrà modo di spiegarsi – magari, il conduttore riuscirà persino ad organizzare uno dei suoi celebri incontri che nelle scorse stagioni ci ha regalato grandi sorprese.