Belen in topless su Instagram. E con De Martino guarda al futuro: la foto

Fonte: IPA Belen riunisce la famiglia, la nuova vita con Santiago e De Martino

L’estate sta volgendo al termine, ma tanti sono i vip che si stanno godendo i suoi ultimi scampoli, tra cui Belen Rodriguez, che ha condiviso alcuni scatti a Marechiaro Posillipo su Instagram. Un carosello di foto delle vacanze insieme a Stefano De Martino, il cui legame è ormai più solido che mai. Il ritorno di fiamma è stato ufficializzato solo da qualche mese, e la coppia ha ricominciato a pubblicare delle foto insieme. Una, in particolare – oltre al topless della conduttrice – è piaciuta a tutti: un tenero abbraccio, in cui guardano verso l’orizzonte, al futuro che li attende.

Belen Rodriguez, le vacanze a Posillipo: la foto in topless

Non poco tempo fa, Belen Rodriguez ha scherzato sul suo peso: ha ammesso di aver preso qualche kg (pure di felicità). E ovviamente qualcuno ha subito commentato su una possibile gravidanza, poi smentita proprio dalle foto della conduttrice, in gran forma, e nessun pancino sospetto all’orizzonte. Almeno per ora. Al momento, infatti, sembra che la coppia si stia godendo questi ultimi giorni d’estate, trascorrendo del tempo insieme.

Nel carosello di immagini condivise da Belen su Instagram, la prima è indubbiamente mozzafiato: in topless, super abbronzata, nemmeno un filo di trucco, capelli sciolti e selvaggi. Al naturale, senza filtri o make-up. Stesa al sole, rivolge lo sguardo alla fotocamera: sguardo magnetico, ma gli occhi ci parlano d’amore e di meritato relax. Del resto, nonostante le vacanze, è già tornata impegnata sul lavoro con le registrazioni della nuova edizione Tu Sì Que Vales.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, lo scatto dell’abbraccio su Instagram

Tra le foto pubblicate dalla showgirl, una in particolare sembra racchiudere una promessa dolcissima: è con Stefano De Martino, con cui è ritornata insieme dopo anni. Si sono concessi una seconda possibilità, che per il momento sta funzionando. Proprio nello scatto, la coppia si è lasciata andare a un tenerissimo abbraccio: entrambi hanno lo sguardo rivolto verso l’orizzonte, come a guardare il futuro insieme. Un futuro che appare più sereno e roseo che mai.

Sono tanti i progetti – lavorativi e non – che la coppia sta coltivando. Sicuramente, per Stefano è tempo di farsi valere in televisione, dove sta riscuotendo un ottimo successo. Belen, dopo l’avventura a Le Iene, ha già ripreso a lavorare, ma c’è un desiderio più grande in attesa di essere realizzato, ed è proprio quel terzo figlio che vorrebbe con tutta se stessa, come ha ammesso nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.

Il sogno di un terzo figlio e la presunta gravidanza

Il sogno di allargare la famiglia è concreto e reale, ma per il momento non c’è alcuna gravidanza. Le voci si erano diffuse dopo il post della showgirl in cui aveva ammesso di aver preso 4 kg. Dato il suo desiderio, si era ipotizzato che fosse dunque arrivato il momento di dare un fratellino o una sorellina a Santiago e Luna Marì. In realtà, la conduttrice è in splendida forma, più bella che mai: l’amore le dona particolarmente. Con Stefano, poi, non è mai finito davvero, a dimostrazione che, sì, le seconde possibilità esistono davvero.