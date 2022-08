“Oggi, ieri, domani”. Belen, la dedica su Instagram a De Martino. E pensa al terzo figlio

Fonte: IPA Belen riunisce la famiglia, la nuova vita con Santiago e De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ormai una coppia a tutti gli effetti. Ne è passato di tempo da quando si sono rincorse le prime indiscrezioni, facendoci sognare. Ma, soprattutto, sono trascorsi ben dieci anni dalla loro prima storia d’amore, dalla quale è nato il figlio Santiago. La seconda volta sembra essere quella “giusta”, dal momento in cui, si mormora, la conduttrice sarebbe addirittura pronta per il terzo figlio. E su Instagram, intanto, Belen ricorda (e celebra) il loro passato, il presente e il futuro.

Belen Rodriguez, la dedica a Stefano De Martino su Instagram

“Recuerdos de hoy, de ayer, de mañana”. Sono felici, più che mai. Sono insieme, uniti, contro ogni previsione. Il ricongiungimento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è semplicemente unico nel suo genere. Ambedue sono andati avanti dopo la separazione, hanno avuto altri flirt, altri amori. Ma il loro è rimasto sopito, da qualche parte: in attesa di realizzarsi, o di trovare il “momento” giusto.

Il post su Instagram di Belen non è affatto un caso. No, la coppia ha atteso a lungo prima di mostrarsi anche sui social, tanto che si pensava che il loro ritorno di fiamma non fosse reale. Invece, non solo è tutto vero, ma il legame appare consolidato più che mai. Forse, come mai prima d’ora. Ed è così che la conduttrice sta pensando al suo futuro, tra le braccia di Stefano, che non ha mai (davvero) abbandonato.

Belen sarebbe pronta per il terzo figlio

La conduttrice argentina e il conduttore sono stati ripresi dai fotografi di Chi, che ha dedicato un lungo servizio alla loro fuga al mare, ma non solo. Perché, secondo le indiscrezioni, la Rodriguez sarebbe pronta per il terzo figlio, e proprio con Stefano. C’è da dire che il desiderio di maternità di Belen non è una novità: lo aveva anche annunciato a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin.

Anche Stefano non aveva escluso l’ipotesi di poter diventare di nuovo papà: la confessione era stata fatta a Mara Venier a Domenica In. “Magari sì, sono diventato papà presto”. Le sue parole, dunque, avevano lasciato spazio alla possibilità e non alla negazione. Chissà che la coppia non decida di fare questo ulteriore passo insieme dopo aver scelto di riprovarci.

La vacanza a Ponza e la gelosia di Belen

Oltre al sogno di allargare la famiglia, c’è naturalmente la voglia di viversi, di stare insieme. Così si incontrano nei ritagli di tempo, tra una ripresa e l’altra – Belen è impegnata per la nuova stagione di Tu Sì Que Vales e De Martino è stato un grande protagonista del Tim Summer Hits insieme ad Andrea Delogu.

E proprio il feeling con la Delogu non è passato inosservato. Sembrerebbe che la Rodriguez fosse gelosa dell’affiatamento sul palcoscenico, ma sono solo voci. La coppia si è comunque goduta una magnifica vacanza a Ponza, dove complicità e sintonia non sono affatto mancate. La seconda possibilità che hanno dato al loro amore sta davvero facendo sognare tutti: come si dice, del resto, omnia vincit amor.