“Tim Summer Hits”, Andrea Delogu seduce con l’abito bustier. E si sbilancia su De Martino

Fonte: IPA Andrea Delogu, l'intramontabile eleganza dell'abito bustier

Proseguono gli appuntamenti del Tim Summer Hits 2022 e con essi si conferma una delle certezze di questa calda estate di musica: la coppia formata da Andrea Delogu e Stefano De Martino è inarrestabile e, puntata dopo puntata, conquista sempre di più i fan del programma. Ma nel nuovo appuntamento dal palco di Rimini a spiccare è senza dubbio la bellezza della Delogu, che con il suo abito bustier verde ci dà una splendida lezione di stile.

Andrea Delogu al “Tim Summer Hits”, l’eleganza dell’abito bustier

Sono tante le star che si alternano sul palco del Tim Summer Hits 2022. Tra queste non possiamo dimenticare Elodie che, nella puntata andata in onda il 30 giugno su Rai 2, ha letteralmente incantato il pubblico con un look “tribale” e accattivante: bikini in bella vista, pantaloni con tasconi a vita bassa (molto anni Novanta) e mini gilet imbottito, il tutto arricchito da un hairstyle con treccine afro che detta tendenza (ma che ha già lasciato il posto a una piega più naturale).

Ma stavolta dobbiamo ammettere che la conduttrice Andrea Delogu ha davvero superato sé stessa. Sempre al fianco dell’inseparabile Stefano De Martino, fresco di ritorno di fiamma con la sua amata Belen, la Delogu ha sfoggiato un look che fa scuola: un abito bustier con gonna midi super stretch, impreziosito da un ricamo di fiori lavorati in uno splendido colore verde, che si intona perfettamente al suo incarnato e mette in risalto la sua immancabile chioma rosso fuoco. La scollatura è generosa ma affatto volgare, ben adattandosi alle forme della conduttrice che, per aggiungere un tocco di classe all’insieme, ha scelto un semiraccolto mosso e un paio di grandi orecchini a cerchio. Ai piedi, immancabilmente, sandali intrecciati con tacco a spillo (vertiginoso).

Il bustier è una scelta di stile che tante altre celebs adorano sfoggiare e in più occasione. Basti pensare a Chiara Ferragni che all’After Party del MET Gala 2022 ci ha deliziato con un abitino lingerie tutto rosa e con stecche in bella vista, oppure alla divina Lady Gaga che ama sfoggiare bustini e intimo in bella vista, in modo sempre unico e originale.

Fonte: Ufficio Stampa RAI

Andrea Delogu si sbilancia su Stefano De Martino

Tra un impegno lavorativo e l’altro, Andrea Delogu ha trovato anche il tempo per rilasciare un’intervista a Panorama in cui si sbilancia sul suo compagno di avventura, Stefano De Martino. Sui due conduttori se ne sono dette di tutti i colori, proprio per via di quella naturale complicità che si percepisce attraverso il piccolo schermo e che non è passata inosservata agli occhi dei malpensanti.

Stefano adesso ha ritrovato la felicità con Belen, sebbene qualcuno abbia insinuato che la Rodriguez fosse gelosa proprio di una “misteriosa ragazza della TV”. Tutti inevitabilmente hanno pensato proprio alla Delogu che, senza troppi giri di parole, ancora una volta ha parlato onestamente del rapporto con De Martino, mettendo a tacere ogni possibile indiscrezione: “All’inizio ci faceva molto ridere [il presunto flirt, ndr], poi è sfuggita di mano, è diventata un’indiscrezione insistente e fastidiosa, soprattutto quando ha iniziato a innescare commenti aggressivi”, ha detto a Panorama.

Aggiungendo, inoltre, come tutto questo ha in qualche modo influito sul loro modo di mostrarsi in pubblico. Per non alimentare ulteriori voci in merito, i due conduttori hanno deciso di mantenere un basso profilo, “sacrificando” battute e commenti ironici sui social e relegandoli al loro privato.