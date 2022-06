Elodie, treccine e bikini spaziale al Tim Summer Hits: Roma è ai suoi piedi

Fonte: Ansa Elodie conquista Milano con un look prezioso ma casual

Elodie ha stregato Roma con la sua esibizione al Tim Summer Hits 2022, in onda il 30 giugno su Rai 2. La cantante si è esibita sulle note della nuova hit Tribale, sfoggiando un look ispirato agli anni 2000, tra treccine e bikini spaziale in bella vista. Elodie, che raccoglie un successo dopo l’altro, si conferma come la regina di questa estate italiana, e come trend setter in fatto di moda.

Elodie: il look sensuale che conquista al Tim Summer Hits

Ormai possiamo definirla la popstar italiana, Elodie miete una hit dopo l’altra, e dopo Bagno a Mezzanotte è il momento di Tribale, eseguita dal vivo questa sera a Piazza del Popolo, a Roma. Sul palco del Tim Summer Hits, condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu, la cantante ha fatto ballare tutti, sfoggiando un look davvero particolare, curato dallo stylist Lorenzo Posocco. Strizzando l’occhio agli anni 2000, l’artista ha scelto un bikini spaziale in bella vista, pantaloni con tasconi a vita bassa, e un mini gilet imbottito, total black. Le treccine ormai sono la sua acconciatura preferita. Il tocco finale? I maxi orecchini fluo a cerchio, un’aggiunta di colore nell’outfit.

Elodie ruba la scena a tutte insomma, con un look molto studiato che si abbina alle sonorità del brano, vicino a diventare un tormentone dell’estate 2022. Presenti al maxi concerto anche Elisa, Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Fabri Fibra, Marco Mengoni e un super ospite, Michael Bublé. Sul palco anche Marracash, e nelle ultime settimane in tanti parlano di un possibile ritorno di fiamma tra i due. Per ora Elodie lascia che siano la sua musica e il suo stile a parlare, lasciandosi il gossip alle spalle.

Fonte: IPA

Il ritorno della moda anni 2000, la scelta di Elodie

Lei non ne ha fatto mistero, si sta ispirando alle canzoni che la facevano ballare nella sua adolescenza. Elodie sta riportando volutamente in voga la moda e le sonorità degli anni 2000, e infatti, le similitudini tra Tribale e Festival di Paola e Chiara sono state palesi a tutti (anche nel video). Come le sorelle Iezzi, l’artista non ha paura di distaccarsi da ciò che fanno gli altri, seguendo una strada tutta sua.

Il sexy glamour, anche un po’ street degli anni 2000, è stato reinterpretato dalla cantante e il suo stylist Lorenzo Posocco. Tanga sempre in vista (come quello metallico del video della canzone), pantaloni a vita bassa, micro top o bikini. Un modo non solo per seguire la moda (oltre oceano c’è un pieno ritorno ai look dei primi anni 2000, ispirati a Britney Spears o Paris Hilton), ma anche per omaggiare anni gloriosi del pop italico.

Elodie detta un trend, o lo rilancia, poco importa, continua ad affermarsi come uno degli artisti più interessanti del panorama italiano, capace di dare importanza a quel pop così bistrattato negli ultimi anni (tra rap e trap).

La sua performance al Tim Summer Hits, che ha infiammato il pubblico di Roma, ne è stata l’ennesima dimostrazione. Non ci resta che aspettare la prossima trasformazione dell’artista.